Oldie Simon Bogutzky hält Dörverdener Sieg fest

Von: Björn Drinkmann

Achims Stefan Schönfeld gehörte zu den auffälligsten Akteuren im Spiel gegen den TSV Lohberg. © Hägermann

Zwei Punkte verschenkt: Fußball-Kreisligist TSV Achim kam gegen den TSV Lohberg nicht über ein 2:2 hinaus. Während im Verfolgerfeld der SV Hönisch ein 0:3 gegen den TSV Thedinghausen kassierte, feierte in der zweiten Tabellenhälfte der TSV Dörverden einen 2:1-Sieg über den TSV Uesen.

Verden – Dezimiertes Programm auch in der Fußball-Kreisliga am Wochenende aufgrund der Witterungsverhältnisse. Die Partien in Brunsbrock und Etelsen fielen ins Wasser, der SVV Hülsen II indes trat aus Personalmangel erneut nicht an.

SV Hönisch - TSV Thedinghausen 0:3 (0:0). Dank eines überragenden Luca Bormann konnte der TSV Thedinghausen einen verdienten Erfolg feiern. In der ersten Hälfte hatten die Gastgeber durch Hamdin Özer aus der Drehung sowie Ahmet Özer und Ernes Kurpejovic die besseren Chancen. Bormann traf nur den Außenpfosten. Nach einem Alleingang gegen vier Gegenspieler markierte Bormann das 1:0 für die Gäste (50.). Nachdem sich TSV-Kapitän Jan-Dirk Ölfke wegen wiederholtem Foulspiels die Ampelkarte abholte (63.), beschränkte sich der TSV aufs Kontern. Hier war er aber brandgefährlich. SVH-Kapitän Andreas Rudat wusste sich nur noch mit einer Notbremse zu helfen und wurde ebenfalls des Feldes verwiesen. Den fälligen Freistoß versenkte Bormann im Torwarteck (75.). Als Bormann dann auf Maxim Schaf ablegte und dieser das 3:0 erzielen konnte, war die Partie endgültig entschieden (90.). In der Nachspielzeit musste Patrick Post wegen vermeintlicher Schiedsrichterbeleidigung ebenfalls mit Rot das Spielfeld verlassen (90.+2).

Luca Bormann führt Thedinghausen zum 3:0

TSV Dörverden - TSV Uesen 2:1 (1:0). Dörverdens Torwartlegende Simon Bogutzky sicherte mit späten Paraden den knappen Erfolg seiner Mannschaft. David Röhnert leitete die frühe Führung ein, als er Julien Rutault in die Gasse schickte, der Yannick Bögelsack fand und dieser aus der Drehung einnetzen konnte (4.). Die Gastgeber ließen in der ersten Hälfte gar nichts zu und hätten nach Foul an Bögelsack vom Elfmeterpunkt erhöhen können. Doch Lennart Troue scheiterte an Uesens Keeper Tim Silling (35.). Aus der Kabine kamen die Gäste dann deutlich besser und nach einem Fehler im Aufbauspiel der Dörverdener zum verdienten Ausgleich durch Ole Fargel (50.). Für die erneute Führung der Gastgeber sorgte dann Troue, der stark von Jan-Luca Meineke in Szene gesetzt wurde. Die Uesener wollten unbedingt mindestens einen Punkt mitnehmen und drängten in der Schlussphase noch einmal gewaltig. Doch Bogutzky, der bereits weit über 300 Spiele für den TSV auf dem Buckel hat, hielt den knappen Erfolg fest.

SV Baden bricht in Hälfte zwei ein

SV Baden - FSV Langwedel-V. 1:6 (1:1). Einmal mehr brach der SV Baden in der zweiten Hälfte ein. Dabei hielt er in der ersten Hälfte noch ordentlich mit. Langwedel spielte viel mit langen Bällen und traf lediglich durch Thorben Wendt (30.). Erdal Yüksel konnte nach Vorarbeit von Ogün Murat ausgleichen (35.). Luca Buchwitz hätte die Badener sogar in Führung bringen können. Doch in Halbzeit zwei kamen dann wieder die konditionellen Defizite ans Licht. „Das ist auch ganz normal, wenn man nicht regelmäßig beim Training ist“, haderte Trainer Tim Schwentke, der selbst mitspielen musste, frustriert. Ole Richter traf dann per Kopf nach Ecke (51.). Zwei weitere Male Wendt (67./90.), Altherren-Leihgabe Fabian Lutz per direktem Freistoß (75.) sowie Jan-Ole Ernst (88.) stellten auf 6:1.

TSV Achim - TSV Lohberg 2:2 (2:1). Aufgrund einer hohen Effizienz im Abschluss kam der TSV Lohberg zu einem späten Punkt in Achim. Mit dem laut Achims Trainer Sven Zavelberg einzigen Torschuss in der ersten Hälfte traf Lennart Grose zur Gästeführung (15.). Nach einer Flanke von Stefan Schönfeld markierte Jonas Schnez aus der Drehung den Ausgleich (34.). Nur zwei Minuten später war Schönfeld nach einem Freistoß von Patrick Ehrhardt per Kopf zur Stelle (36.). Im zweiten Abschnitt vergaben die Gastgeber leichtfertig eine höhere Führung. Die beste Tormöglichkeit besaß Fabian Schmidt, der mit seinem Schuss am Pfosten scheiterte. In der Schlussphase versuchten die Lohberger noch einmal alles und nach einem langen Einwurf kamen sie dann tatsächlich noch zum späten Ausgleich durch Kapitän Frederik Duesing (87.). „Für uns natürlich eine gefühlte Niederlage, da Lohberg über 90 Minuten nur zwei Torschüsse hatte und beide in unserem Tor landeten“, haderte Zavelberg.