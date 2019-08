Olaf Abersbach holt den Titel

+ Olaf Abersbach Foto: Verein

Ottersberg/Oyten – Gleich drei Medaillen gab es für die Aktiven aus dem Kreis Verden bei den Norddeutschen Freiwasser Meisterschaften in Allermöhe über die 2,5 Kilometer. Am erfolgreichsten agierte dabei Olaf Abersbach. Der Ottersberger kam mit den Wassertemperaturen (20,2 Grad) gut klar und sicherte sich lange Zeit einen spannenden Wettkampf mit zwei weiteren Aktiven. Am Ende sicherte er sich aber den Titel in der AK40 nach 36:49 Minuten. Eine Bronzemedaille sicherte sich zudem der Oytener Joachim Strobach nach 44:35 Minuten in der AK 60. Auch der Ottersberger Götz Paschen stand als Dritter nach 1:44,51 Stunden über die 5-Kilometer-Distanz auf dem Treppchen. Eine gute Leistung zeigte auch Rebecca Poeck (Ottersberg) bei ihrem Debüt über 2,5 Kilometer in 47:17 Minuten. kc