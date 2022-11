TSV Bassen Favorit - TSV Fischerhude-Quelkhorn Außenseiter

Von: Ulf Horst von der Eltz

Muss wieder umbauen: Bassens Trainer Bastian Okrongli. © von Staden

Unterschiedliche Rollen für die Bezirksliga-Fußballerinnen aus dem Kreis Verden: Während der TSV Bassen zu Hause gegen den FC Hansa Schwanewede favorisiert ist, reist der TSV Fischerhude-Quelkhorn als Underdog zu Spitzenreiter MTV Jeddingen.

Bassen - Schwanewede. Die Okrongli-Elf peilt am Sonntag (14 Uhr, Dohmstraße) den nächsten Sieg an. „Wir müssen die Favoritenrolle aber auch mit Leben füllen. Sie nur einzunehmen, bringt keinen einzigen Zähler“, fordert Uwe Norden, sportlicher Leiter, volles Engagement und Respekt vorm Gast. Den bisher einzigen Vergleich verloren die Grün-Roten 2019 im Bezirkspokal mit 0:1 geschlagen geben. Und Schwanewede fuhr zuletzt gegen Stemmen mit 1:0 einen Heimsieg ein. Selbstvertrauen ja, Überheblichkeit nein – so lautet Nordens Credo: „Wir wollen von Beginn an dominant auftreten und dem Gast unser Spiel aufdrücken.“ Trainer Bastian Okrongli muss erneut umbauen, da er ein weiteres Mal einen anderen Kader zur Verfügung hat. Auch wenn die Liste der verletzten und angeschlagenen Akteurinnen inzwischen acht Spielerinnen umfasst, werde man ausreichend Fachpersonal aufbieten können.

Burmeister muss Kittner ersetzen

Jeddingen - Fischerhude-Quelkhorn. Die Burmeister-Elf tritt am Sonnabend (19 Uhr) beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter an. „Da müssen wir schon an die Leistungsgrenze gehen, um eine Chance zu haben“, meint Trainer Bernd Burmeister. Sowohl ein Top-Sturm als auch eine gute Abwehr zeichnen die Gastgeberinnen aus. Nachdem zuletzt die Siegesserie der Wümme-Elf gerissen ist, will sie trotz Außenseiterrolle voll gegenhalten und die eigenen Stärken auf den Platz bringen. Dabei muss Burmeister auf Malin Kittner auf der Sechs verzichten: „Sie spielt eine starke Saison, so einen vor allem defensiv guten Sechser haben wir nicht. Also muss ich überlegen, wie wir Malin ersetzen. Vielleicht verteilen wir die Last auf mehrere Schultern.“ Weiteres Handicap: In der Schaltzentrale ist Chiara Kommnick angeschlagen, ihr Fitness-Zustand stellt sich erst vor Anpfiff heraus.