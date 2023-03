Volleyball: Bezirksliga-Meister TSV Ottersberg gewinnt auch letztes Match

Teilen

Krönten ihre Meistersaison mit dem 14. Sieg im 14. Spiel: Die Bezirksliga-Volleyballer des TSV Ottersberg. © Verein

Der Meister gab sich auch zum Abschluss keine Blöße. Die Volleyballer des TSV Ottersberg behaupteten sich deutlich mit 3:0 (25:14, 25:15, 25:16) gegen Lesum-Burgdamm und beendeten die Saison in der Bezirksliga damit ohne Niederlage. Das Team von Trainer Marko Gerken freut sich nun auf die Landesliga.

Ottersberg – Auch gegen Lesum zeigte sich, dass über die gute Annahme von Libero Josua Löchle und dem variablen Zuspiel von Samuel Brückmann die Angreifer dem Gegner kaum Abwehrmöglichkeiten gaben. So überzeugte Sven Apelt über Außen, genau wie Matthias Kort über Diagonal. Und über die Mitte, mit Elias Schiller und Viktor Lipps, sind die Ottersberger die ganze Saison schon sehr erfolgreich. Hinzu kommen die druckvollen Aufschläge und das überragende Block-Abwehrverhalten. Zudem konnte Gerken ohne Qualitätsverlust wechseln. Das 3:0 war der 14. Sieg in Folge.

Jetzt noch zur Endrunde des Landespokals

„Rechnen wir noch die drei Siege aus der Vorrunde des Landespokals dazu, können wir fast von der perfekten Saison sprechen. Ich bin stolz auf die Mannschaft!“, so Gerken. „Die ganze Saison waren alle sehr fokussiert und haben viel von dem umgesetzt, was wir uns im Training erarbeitet haben. Wenn man bedenkt, dass bis auf Kristian Krieger kein anderer Spieler vorher am Spielbetrieb teilgenommen hat, ist die Leistung noch bemerkenswerter. Alle mussten zunächst das Läufersystem und andere taktische Verhaltensweisen lernen. Einige tatsächlich auch noch ein paar Regeln…“.

Zum Abschluss der Saison steht am 15. April noch die Endrunde des Landespokals an. Dort weht dann erstmals Landesligaluft durch die Ottersberger Sporthalle, da die Gegner teilweise in der Landesliga spielen.“