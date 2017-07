Ohlmann, Hagensen und Schanthöfer nach Uesen

Krooß-Elf gegen Oyten / Sammrey selbstbewusst

+ Lars Krooß begrüßt drei Neue.

Uesen - Gerade rechtzeitig vorm Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des Bezirkspokals gegen den Bezirksligisten TV Oyten (Mittwoch, 19 Uhr) hat der TSV Uesen drei Neuzugänge präsentiert. Der Fußball-Kreisligist rüstet dabei vor allem in der Defensive auf: Vom Aufsteiger TSV Bierden kommt Jan Ohlmann, und aus Etelsens Landesliga-Reserve wechselt Björn Hagensen in die Krooß-Elf. „Jan hat seine Stärken im Kopfballspiel und im Zweikampfverhalten, während Björn ein starker Innenverteidiger ist, der in Etelsen kaum zum Zug kam“, erklärt Uesens neuer Coach Lars Krooß.