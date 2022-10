Handball-Landesliga: Daverdens Offensive nur ein laues Lüftchen - 20:25

Von: Kai Caspers

Teilen

Auch Till Wittrock konnte in der Offensive keine Akzente setzen. Daher musste sich der Rückraumspieler mit dem TSV Daverden II gegen Beckdorf geschlagen geben. © häg

Aufsteiger TSV Daverden II wartet in der Handball-Landesliga auch nach dem fünften Spieltag noch auf den zweiten Saisonsieg.

Daverden – Eine starke Deckungsleistung und dahinter ein glänzend aufgelegter Torhüter – in der Regel genau die richtige Mischung für ein erfolgreiches Handballspiel. Da Ausnahmen aber die Regel bestätigen, setzte es für Landesligist TSV Daverden II dennoch am Mittwochabend eine 20:25 (8:10)-Niederlage gegen den SV Beckdorf II.

Im Anschluss musste Torsten Liebrum dann auch nicht lange nach den Gründen suchen. „20 Tore in eigener Halle sind einfach zu wenig für ein erfolgreiches Handballspiel. Wir haben zwar gut in der Deckung gestanden, doch dafür waren wir in der Offensive einfach schlecht. Und am Ende fehlte es uns dann einfach an der nötigen Durchschlagskraft“, nahm Daverdens Trainer auch kein Blatt vor den Mund.

20 Tore in eigener Halle sind einfach zu wenig für ein erfolgreiches Handballspiel. Wir haben zwar gut in der Deckung gestanden, doch dafür waren wir in der Offensive einfach schlecht. Und am Ende fehlte es uns dann einfach an der nötigen Durchschlagskraft.

Dabei wären die Gäste, obwohl Stefan Völkers mit angereist war, durchaus zu bezwingen gewesen. Dafür hätte es lediglich einer konzentrierteren Leistung in der Offensive bedurft. Doch schon in der Anfangsphase wurde Daverdens Dilemma an diesem Abend extrem deutlich. Immer wieder leisteten sich die Gastgeber katastrophale Fehler oder schlossen überhastet ab. Nicht von ungefähr gelang Till Wittrock der erste Treffer erst in der sechsten Minute – 1:1. Da aber auch die Gäste alles andere als fehlerfrei agierten, war zur Pause beim 8:10 noch alles offen. Großen Anteil daran hatte Torhüter Dennis Emigholz.

In der entscheidenden Phase macht Beckdorfs Stefan Völkers den Unterschied

In der zweiten Hälfte hatte es dann aber den Anschein, als würden die Daverdener endlich auch die nötige Geschwindigkeit aufs Parkett bekommen. In der 45. Minute sorgte Leon Penczek für die erste Führung mit zwei Toren – 16:14. Die Gäste hatten jedoch die richtige Antwort parat – 16:17 (49.). Als Till Wittrock dann mit einem Siebenmeter an SV-Keeper Kähler scheiterte, setzte sich Beckdorf auf 21:17 (52.) ab. Verantwortlich dafür war Stefan Völkers. Hatten die Daverdener den Linkshänder bis zu diesem Zeitpunkt gut im Griff, übernahm der Ex-Bundesligaspieler nun die Verantwortung und war nicht mehr zu stoppen. Zwar verkürzten die Gastgeber noch einmal auf 19:21 (56.), doch nach einer Zeitstrafe für Patrick Mannig beseitigten die Gäste mit einem 4:0-Lauf endgültig alle Zweifel am späteren Sieg. Mannig gelang mit seinem zweiten verwandelten Siebenmeter lediglich noch der Treffer zum 20:25-Endstand.

Tore TSV Daverden II: Wittrock (4/3), Fromm (4), M. Emigholz (3), Mannig (2/2), J. Hördt (2), Elfers (1), L. Hördt (1), Jodat (1), Bodenstab (1), L. Penczek (1).