Offensiv: Nils Pohlner will ins Spitzen-Trio

START IN DIE SAISON Kreisligist Dörverden verfügt über Top-Angriff / Heinze einziger Neuer

+ Einziger Dörverdener Neuzugang: Sven Heinze, hier von Coach Nils Pohlner (links) und Co-Trainer Sebastian Göhner eingerahmt, wechselte vom FC Verden 04 II als weitere Option für die Innenverteidigung zu den Grün-Weißen.

Dörverden - Von Björn Drinkmann. Dank einer bärenstarken Rückrunde hat sich der TSV Dörverden in der vergangenen Saison vom Geheimtipp zu einer Kreisliga-Spitzenmannschaft gemausert. Vor allem am heimischen Sünderberg ist das Team zu einer echten Macht geworden – und war somit die beste Heimmannschaft der Liga. Das von Coach Nils Pohlner ausgegebene Saisonziel unterstreicht das: „Platz eins bis drei. Wir wollen uns in der Spitzengruppe etablieren und von Anfang an oben dabei sein. Wenn wir weiter so konzentriert arbeiten wie in der Rückrunde, ist dies auch durchaus realistisch.“