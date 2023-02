Handball: Zustimmung und Sorgen nach Reform der Regionen

Von: Ulf Horst von der Eltz

Die bunte Vielfalt nimmt ab – zumindest was die Anzahl der Handball-Regionen betrifft. Ab der Saison 2024/25 wird es nur noch fünf statt bisher elf im HVNB geben. © Freese

Die Reform im Handballverband Niedersachsen-Bremen mit der Reduzierung der Regionen von elf auf fünf ruft unterschiedliche Reaktionen im Kreis Verden hervor. Freude über wieder vollere Spielklassen stehen Sorgen um weite Fahrten und damit drohenden Kostenexplosionen gegenüber.

Verden – Aus elf mach fünf: So lautet das Ergebnis des Arbeitskreises im Handballverband Niedersachsen-Bremen (HVNB) zum „Leitantrag zur Strukturreform.“ Das Ziel, die Regionsebenen neu zu ordnen und die Anzahl der Regionen zu verringern, ist somit erreicht. Und der Handball-Region Mitte Niedersachsen (HRMN), der die Vereine aus dem Kreis Verden angehören, wurden diese Pläne nun in Stuhr vorgestellt.

Aus aktuell elf Regionen werden also ab der Saison 2024/2025 fünf. Die Clubs aus dem Kreis Verden werden in die Region drei einsortiert. Sie geht im Norden bis nach Cuxhaven und grenzt im Westen an den Jadebusen. „Mit 751 Mannschaften ist es aktuell die stärkste“, verdeutlicht HVNB-Vizepräsident Jens Schoof.

In elf Regionen in allen Klassen Handballsport zu bieten, ist einfach nicht mehr möglich. Also war die Reform für mich alternativlos.

Der Beschluss stieß beim Gros der Vertreter auf Zustimmung. Er ruft aber auch unterschiedliche Reaktionen hervor. So sieht ihn Frank Oetting zwiegespalten: „Durch das Zusammengehen der HRMN mit den Bremer Vereinen werden die Klassen wieder voller, sie waren doch sehr ausgedünnt“, nennt der Vorsitzende des TSV Intschede einen Vorteil – neben der Förderung der Jugend in Richtung Leistungshandball.

Dass die Klassenstärke zunimmt, ist auch für Torsten Glandien der entscheidende Punkt. „In elf Regionen in allen Klassen Handballsport zu bieten, ist einfach nicht mehr möglich. Also war die Reform für mich alternativlos“, erläutert der Vorsitzende der SG Achim/Baden: „Wir haben auch durch Corona ohnehin schon viele Spieler und Teams verloren.“

Frank Oetting wünscht Mitnehmen der Vereine

Bauchschmerzen hat zumindest Frank Oetting indes beim Blick auf die Größe der Region drei: „Sie ist schon sehr weitläufig, da stehen Reisen bis nach Cuxhaven auf dem Programm.“ Sein Wunsch ist es, dass die Klassen nach unten hin geografisch angepasst werden: „Die Staffeleinteilung dort müsste so bleiben wie bisher.“ Das alles bis zum Start im Spätsommer 2024 zu erreichen, bleibt für ihn ambitioniert. Es gebe viel zu tun, und auch personell sei das alles erst einmal mit Leben zu füllen. Das Wichtigste für den Intscheder: „Bei den Planungen sollten die Vereine mitgenommen werden und nicht das Gefühl haben, dass von oben über ihre Köpfe hinweg entschieden wird.“

In einer Hinsicht nimmt Dirk Kühl, Spartenleiter beim TSV Daverden, ein wenig die Sorgen: „Ich denke, dass sich für die unteren Mannschaften nicht so viel ändert. Wenn es 20 statt 16 Partien gibt, haben die Spieler nicht mehr so viel Pause. Aber noch genügend Freizeit, etwas mit den Familien zu unternehmen. Das ist wichtig.“

Dirk Kühl freut sich auf neue Gesichter

Für den Trainer der grün-weißen Dritten (Regionsoberliga) und Spieler des TSV Kirchlinteln (Regionsklasse) ergibt sich ein Motivationsschub: „Seit 22 Jahren spiele ich gegen dieselben Kontrahenten. Das ist doch arg langweilig geworden. Nun winken frische Duelle zum Beispiel mit Bremer Teams.“

Insgesamt pflichtet Kühl seinem Kollegen Glandien bei: „In den bisherigen Regionen weiterzuarbeiten, hat doch keine Zukunft mehr. Es gibt einfach zu wenige Teams, wir werden den demografischen Wandel nicht umkehren.“ Er hätte es indes gerne gesehen, wenn die höchste Klasse weiterhin Regionsoberliga geheißen hätte: „Sie Landesliga zu nennen, ergibt wenig Sinn. Und dass man dann von Verden bis nach Wilhelmshaven fahren muss, birgt natürlich die Gefahr der Kostenexplosion.“

Blick auf Pool der Ehrenamtlichen

Wie gut letztlich die Dinge auch personell in den einzelnen Regionen vorbereitet und entschieden werden, sieht Achim/Badens Glandien mit Spannung: „Das ist eine Herausforderung und wird Zeit zum Entruckeln benötigen.“ Für Kühl aber auch eine Chance: „Zwar muss jede Region jetzt Ehrenamtliche suchen, aber insgesamt gibt es dafür ja einen großen Pool aus bisher elf Regionen.“

Übrigens: Der TV Sottrum und der TuS Rotenburg (mit dem JH Wümme) würden ab 2024 dem östlichen Niedersachsen (Region Heide-Elbe) zugeteilt und damit viele neue Gegner bekommen. Allerdings hält der Verband für die Vereine aus dem Altkreis Rotenburg eine Hintertür offen: „Beide Clubs können bis Ende 2023 einen Antrag stellen, wenn sie weiter mit den Vereinen der Region Mitte Niedersachsen spielen wollen“, erläutert Schoof.

Klasse zwischen Oberliga und 3. Liga

Wie der Spielbetrieb in den Leistungsligen auf Verbandsebene aussehen wird, will der HVNB auf einer separaten Infoveranstaltung im Februar vorstellen. Geplant ist für Frauen und Männer eine zusätzliche eingleisige Spielklasse zwischen der Oberliga und der 3. Liga. Zudem soll es auch bei den Frauen Verbandsligen geben. „In der nächsten Saison wird es einige Aufstiege zu feiern geben“, greift Schoof ein wenig vor.