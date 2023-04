Oestmann schnürt Dreierpack beim Holtebütteler Coup

Finn Oestmann traf dreimal für den SV Holtebüttel. © Privat

Das Titelrennen in der 1. Fußball-Kreisklasse spitzt sich weiter zu. So ließen der TSV Bierden, der SV Wahnebergen als auch der TSV Blender am Wochenende völlig überraschend Federn, die Blenderaner kamen dabei in Holtebüttel so richtig unter die Räder.

TSV Thedinghausen II - Verdener Türksport 5:2 (2:1). Wir waren einfach besser – Punkt! Deshalb stimmt auch die Höhe des Resultats“, sah TSV-Coach Nils Boldt ein mehr als verdienten Sieg. Michel Dietzel nach einer Viertelstunde sorgte für die Führung. Fünf Minuten später kamen die Gäste durch Sefer-Can Gülalan zum Ausgleich. Mit dem Pausenpfiff ging der Gastgeber durch einen verwandelten Foulelfmeter von Pascal Brauer mit einem 2:1 in die Kabine. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn erhöhte Fabian Sasse auf 3:1. In der 65. Spielminute sorgte Max Hauschild mit dem 4:1 für die Vorentscheidung . Kamil Polanski erzielte zwar noch den zweiten Treffer der Gäste, doch in der Nachspielzeit markierte Fabian Sasse den 5:2-Endstand (90.+2.).

FSV Langwedel-Völkersen II - TSV Bierden 2:2 (1:2). Alles sah bei Halbzeit nach einem weiteren Sieg des Titelmitfavoriten aus. Zwar legte Langwedels Dominic Edelberg früh das 1:0 für die Hausherren hin (8.), doch nur wenige Minuten später gelang Hanno Stumpf der Ausgleich (11.). In der Folge zeigte sich Bierden optisch beim Schlusslicht der Tabelle überlegen, kam auch noch Mitte des ersten Durchgangs durch Eric Sonnenberg zum 2:1. Nach dem Wechsel aber ließen die Gäste einiges liegen. Das rächte sich. So gelang Janek Kamermann der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2 (72.), bei dem es am Ende blieb.

Janek Kamermann erzielte das Langwedeler 2:2. © Privat

TSV Brunsbrock II - TSV Achim II 2:1 (1:1). Für Brunsbrocks Trainer Stefan Olejnik wäre ein Unentschieden eigentlich aufgrund des Spielverlaufs die logische Konsequenz gewesen, „denn beide Mannschaften bewegten sich über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe.“ Daniel Vierkant brachte den Gastgeber in der 25. Minute in Front. Nur 120 Sekunden später glich Fabian Koch für Achim aus. Zehn Minuten vor dem Ende markierte Hans-Henning Willenbrock dann letztlich den schmeichelhaften Siegtreffer für die Roten Teufel.

TSV Etelsen III - MTV Riede II 0:3 (0:3). Einen klaren Auswärtssieg fuhren die Rieder beim TSV Etelsen ein. Dabei stand bereits zur Pause das Endergebnis fest. So sorgte Hartwig Meyer nach fünf Minuten für die schnelle Führung der Gäste. Nach einer halben Stunde erhöhte Mischa Piepke per Strafstoß auf 2:0. Mit dem Pausenpfiff stellte Timm Wüstefeld den 3:0-Endstand für die Rieder her, die nach dem Wechsel noch einiges an Chancen liegen ließen.

TSV Fischerhude-Quelkhorn II - SV Wahnebergen 4:3 (2:2). Am Ende des Tages war Trainer Bjarne Kommnick mächtig stolz auf seine Jungs, „denn meine Mannschaft zeigte eine tolle Moral und gewann somit dann auch unter dem Strich verdient.“ Früh gelang Jodokus Junk die Führung. Nach 20 Minuten erhöhte Johannes Lucht auf 2:0. Bis zur Pause konnte der Titelmitfavorit durch Christian Dahnelt (30.) und per Handelfmeter durch Lukas Bergmann (40.) noch ausgleichen. Nach einer Stunde drehte Andre Meins die Partie zugunsten des SVW, doch die Wümme-Kicker antworteten postwendend durch Dennis Mahler (61.) mit dem 3:3. Und nur fünf Minuten später war es Silas Gotthardt, der den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer für den Tabellenvorletzten erzielte.

SV Holtebüttel - TSV Blender 5:1 (0:1). Da fühlte sich der Favorit einfach zu sicher. Denn im ersten Abschnitt hatten die Blenderaner alles im Griff, hätten auch höher als nur mit 1:0 führen können, das Bjarne Böllert recht früh (18.) erzielen konnte. Wie verwandelt kam dann der SVH aus der Kabine. „Was meine Jungs dann abgeliefert haben, war einfach nur stark! Ich bin richtig stolz“, war Holtebüttels Coach Uwe Henke nach Spielschluss kaum einzukriegen. Matchwinner in diesen 45 „magischen“ Holtebütteler Minuten waren dabei Finn Oestmann sowie André Weiland, die alle fünf Treffer für die Hausherren erzielten. Oestmann markierte dabei die Buden eins, zwei und fünf (49./61./90.+2), Weiland schockte Blender zudem mit den Toren zum 3:1 (75.) sowie 4:1 (86.). ml