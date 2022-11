Boxen: Verdener Ömer Solak und Nymer Deoniziak bringen Saal zum Kochen

Von: Christel Niemann

Die Anweisungen von Trainerin Birgit Gerlach fruchteten: Ömer Solak vom BC Verden gewann. © Privat

Dieser Boxabend war ein grandioser Erfolg: Vor 350 Fans feierte der gastgebende BC Verden zwei Siege und freute sich über die herausragende Stimmung. Zwei Profi-Trainer verliehen dem Event einen speziellen Wert.

Verden – Spannende Kämpfe und mit Georg Bramowski auch noch ein Box-Urgestein als „Special Guest“ am Ring: Beim Boxabend des BC Verden im Hotel Niedersachsenhof bekamen 350 Fans ein heißes Event geboten. „Ihr habt hier Bedingungen wie bei den Profis“, lobte Bramowski. Auch Jochen Weise, rechte Hand von Trainerlegende Uli Wegner, der selbst krankheitsbedingt hatte absagen müssen, äußerte sich geradezu überschwänglich und ließ sich mitreißen von der besonderen Atmosphäre.

Bramowski gab seiner Verdener Kollegin Birgit Gerlach sogar die Zusage, wiederzukommen und ein Training mit ihren Amateurboxern zu leiten. „Das ist mega, eine ganz besondere Ehre. Immerhin wurde Bramowski zum Trainer des Jahres 2022 der Profitrainer gewählt“, freute sich Gerlach riesig.

Malek Uslu überzeugt im Sparringskampf

Beim 3. Verdener Stadtpokal machte von den sechs BC-Boxern Malek Uslu den Anfang. Für den Youngster sein überhaupt erster Kampf, der statutengemäß als Sparringskampf ausgetragen und nicht wirklich bewertet wurde – also stand ein Remis vorher fest. Gerlach war dennoch voll des Lobes: „Malek präsentierte sich super, hatte immer einen Drang nach vorne, hat aus guter Deckung heraus lang geschlagen und seinen Gegner zu jeder Zeit im Griff. Aus Maleks Wertungskämpfe bin ich gespannt.“

In den offiziellen Kämpfen war zunächst Jamal Uslu in der Klasse der Schüler (bis 12 Jahre) im Bantamgewicht bis 52 kg über 3 x 1 Minute gefordert. „Er war viel zu aufgeregt, Nikita Dudnik ihm definitiv überlegen“, so Gerlach. Jamal verlor schon in der ersten Runde durch Aufgabe.

Ali Kilinc verliert knapp nach Punkten

Als nächster Allerstädter boxte Ali Kilinc gegen Artiom Lisneac vom BC Gifhorn ebenfalls in der Schülerklasse über 3 x 1 Minute. Die Jugendlichen sind 12 Jahre alt und boxten im Federgewicht bis 54 kg. Runde eins ging klar an den Gifhorner, Runde zwei und drei gestaltete Ali Kilinc aus einer viel besser gehaltenen Deckung heraus ausgeglichen. Letztlich verlor der Verdener knapp nach Punkten. Gerlach war dennoch zufrieden: „Ali hat seine Sache wirklich gut gemacht.“

Der 15-jährige Verdener Nymer Deoniziak kämpfte in der Klasse der Junioren im Halbmittelgewicht bis 66 kg über 3 x 2 Minuten. „Er hatte Abbas Alhamad von BP Peine alle drei Runden voll im Griff, machte viel Druck, hielt eine kompakte Doppeldeckung, landete viele harte Treffer und gewann in Runde drei letztendlich über RSC, also Abbruch wegen zu großer Überlegenheit“, war Gerlach aus dem Häuschen.

Nicole Arnhold hat Verletzungs-Pech

Vor der Pause bestritt Nicole Arnhold vom BC Verden ihren Kampf gegen Melis Gürel (Black Panthers Peine). Die Mädels kämpften in der Klasse der Juniorinnen im Leichtgewicht bis 57 kg über 3 x 2 Minute. Gerlach berichtet, dass sich ihre Boxschülerin zwei Runden absolut überlegen gezeigt habe, doch dann sei ihr der deutlich zu erwartende Sieg vom Ringarzt genommen worden: „Eine im Training erlittene und scheinbar noch nicht komplett ausgeheilte Nasenverletzung brach wieder aus und verursachte so starkes Nasenbluten, dass der Kampf abgebrochen wurde. Sehr schade für Nicole, die sonst mehr als überlegen gewonnen hätte.“

Nach der Pause boxte aus BC-Sicht zunächst im Superschwergewicht der 15-jährige Mehmet Can Karakas in der Klasse der Junioren, wo das Superschwergewicht bei über 80 Kilogramm beginnt und ein Kampf über 3 x 2 Minuten geht. Can, nach Corona-Erkrankung noch immer mit leichtem Trainingsrückstand, versuchte diesen Nachteil über taktisches Konterboxen wettzumachen. So kassierte Eris-Andi Lushtaki von BC-62 Peine über alle drei Runden einige harte Treffer. Für einen Sieg hat es dennoch nicht gereicht, der weitaus kampferfahrenere Lushtaki brachte das Duell relativ sicher über alle Runden.

Zum Sieger ausgerufen: Verdens Nymer Deoniziak. © Privat

Ömer Solak startete im Weltergewicht bis 67 kg in der Klasse der Jugend unter 19 Jahre über 3 x 3 Minuten. Von seiner Trainerin gezielt eingestellt, zeigte er von Beginn an absoluten Siegeswillen. Solak boxte aus kompakter Doppeldeckung heraus abwartend, aber dann explosiv, indem er urplötzlich Serien mit etlichen langen Geraden schlug und als Abschluss seine starke Rechte als Schwinger oder Seitwärts-Haken einsetzte. Salah Beldziria vom BC Gifhorn konnte zunächst standhalten. Aber Ömer Solak zeigte sich sowohl mental als auch im Offensivverhalten stark – vierter Sieg im Kampfpass.