TSV Etelsen im Heimspiel gefordert - TB Uphusen auswärts

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der Oberschenkel zwickt: Allrounder Simon Pals bleibt fürs Heimspiel des TSV Etelsen gegen Teutonia Uelzen fraglich. © Hägermann

Nach den erfolgreichen Ostertagen will Fußball-Landesligist TSV Etelsen nun den nächsten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen: Die Goerdel-Elf erwartet am Sonntag den SV Teutonia Uelzen. Vor einer hohen Hürde steht indes der TB Uphusen im Kampf gegen den Abstieg beim FC Hagen/Uthlede.

Etelsen - Uelzen (So., 15 Uhr). Zunächst einmal müssen die Blau-Weißen eine Hiobsbotschaft verkraften: Die Knieverletzung bei Keeper Benjamin Skupin stellte als Kreuzbandriss heraus – Saison beendet. Fraglich ist zudem Moritz Nientkewitz (Oberschenkel), sodass entweder Marco Raffel oder Patrick Mannig in den Kader rücken. Auch bei den Feldspielern gibt es ein Bangen: Allrounder Simon Pals zwickte im Mittwoch-Training der Oberschenkel. Daniel Janssen fehlt beruflich, Dennis Jordan weilt im Urlaub.

Kreuzbandriss bei Benjamin Skupin

Coach Nils Goerdel kann ansonsten eine gut besetzte Truppe ins Rennen schicken: „Da Uelzen meist defensiv in der Fünferkette steht, werden wir viel Ballbesitz haben. Im letzten Drittel müssen wir mutig Eins-gegen-eins-Situationen oder den Pass in die Schnittstelle suchen. Und auch defensiv gut umschalten gegen die schnellen Außen Nils Brüggemann sowie Felix Lüdemann.“ Uelzen hat sich unter Coach Achim Otte (ehemals LSK) gefangen und mit vier Siegen in Serie nach oben gearbeitet. Das Team lebt ferner vom routinierten Verteidiger Stephan Blödorn, Regisseur Alberto Mendes und Mittelstürmer Philipp Hatt (zwölf Tore). „In voller Besetzung können sie jeden Gegner ärgern“, so Goerdel.

Hagen/Uthlede - Uphusen (So., 15:30 Uhr). Einen Rückfall wie beim 0:1 in Uelzen wünscht sich Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan als einmaligen Ausrutscher: „Davor haben Einsatz und Leistung ja gestimmt. Dieses Gesicht müssen wir auch in Hagen zeigen, denn das Spiel wird schwer genug. Aber wenn wir alles reinhauen, haben wir auch dort eine Chance.“ Den Tabellenfünften schätzt Tavan als spielstarke und gut geschulte Truppe.

Chicho und Rockahr dürfen vorne hoffen

Während Dennis Janssen nach Ampelkarte erneut gesperrt ist, wird Stürmer Simar Alkas mit Problemen am Fuß weiter fehlen. Da auch Hugo Magouhi (Knieprellung) wohl noch nicht wieder auflaufen kann, dürfen vorne Rasho Chicho und Philipp-Bruno Rockahr auf einen Einsatz hoffen – Abschlusstraining abwarten.