Oberligist TB Uphusen bekommt seinen Wunschstürmer

Kai Schmidt wagt den zweiten Anlauf / Auch Tom-Cedrik Gronewold kommt / Montagabend 3:3 in Brinkum

+ Im gestrigen Testspiel beim Brinkumer SV begrüßte TBU-Trainer Achim Hollerieth (Mitte) mit Kai Schmidt (links) und Tom-Cedrik Gronewold die nächsten Neuzugänge. Foto: kc

Uphusen – Schon einmal trug Kai Schmidt das Trikot des TB Uphusen. Seinerzeit wechselte der mittlerweile 26-Jährige zur Rückrunde der Saison 16/17 vom Traditionsklub KFC Uerdingen an den Arenkamp. Allerdings war der Wechsel nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Denn nach nur einem halben Jahr kehrte der Mittelstürmer dem Fußball-Oberligisten bereits wieder den Rücken. Nach Stationen beim SV Sonsbeck und RW Oberhausen II landete Kai Schmidt beim Bremen-Ligisten BSC Hastedt. Dort unterstrich der 26-Jährige in der aktuellen Saison eindrucksvoll seinen Torriecher und erzielte 17 Treffer in 18 Partien und will diese Qualitäten nun im zweiten Anlauf in Uphusen unter Beweis stellen.