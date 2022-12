TV Oyten Vampires angeln sich Sarah Seidel

Von: Kai Caspers

Hat dem langen Werben von Kai Freese nun endlich nachgegeben: Sarah Seidel, hier noch im Trikot des SV Werder, spielt ab sofort für die TV Oyten Vampires. © imago

Erster Neuzugang für Handball-Oberligist TV Oyten: Sarah Seidel vom Drittligisten BV Garrel hat den Vampires ihre Zusage gegeben.

Oyten – Vorzeitige Bescherung für Handball-Oberligist TV Oyten Vampires: Trainer Kai Freese präsentierte mit Sarah Seidel vom Drittligisten BV Garrel den ersten Neuzugang. Die 21-Jährige ist sofort spielberechtigt und soll ihr Debüt bereits am 14. Januar beim MTV Tostedt geben.

„Ich freue mich, dass es nun endlich geklappt hat. Ich wollte Sarah damals schon nach Vechta holen und hatte im Vorfeld der Saison erneut bei ihr angefragt. Aber da hat sie sich noch für die dritte Liga in Garrel entschieden“, erklärt Freese. Doch in Garrel kam Seidel, die zuvor auf Linksaußen für den SV Werder Bremen in der 2. Bundesliga aktiv gewesen ist, nicht wie erhofft zum Zuge. „Dort hat ihr letztlich die Spielpraxis gefehlt, da in Garrel auf eine Stammformation gesetzt wird. Aber die wird sie bei mir auf jeden Fall bekommen. Denn Sarah muss spielen, spielen, spielen“, hält Oytens Trainer große Stücke auf die gelernte Mittelspielerin, die aber auch im linken Rückraum spielen kann. „Bei unserer schwierigen Personallage sind Verstärkungen dringend notwendig. Sarah wird uns auf jeden Fall weiterhelfen. Sie passt definitiv wie die Faust aufs Auge in die Mannschaft“, ist Freese überzeugt und hat großes Vertrauen in die Fähigkeiten der 21-Jährigen. Da auch Madita Woltemade wieder ins Training eingestiegen ist und sich die Verletzung von Pia Franke als nicht so schwerwiegend herausgestellt hat, blickt Freese der weiteren Saison positiv entgegen: „Trotz der Niederlage gegen Habenhausen führen wir noch die Tabelle an und wollen natürlich bis zum Saisonende auch oben mitspielen.“