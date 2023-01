TV Oyten Vampires als klarer Favorit nach Tostedt

Von: Kai Caspers

Ihr Einsatz ist fraglich: Madita Woltemade. © häg

Oyten – Von der Papierform sind die Rollen klar verteilt: Alles andere als ein Sieg zum Abschluss der Hinrunde beim MTV Tostedt (Sa., 17 Uhr) wäre für die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires schon eine große Enttäuschung.

„Natürlich wollen wir zwei Punkte aus Tostedt mitnehmen, da wir weiter oben mitmischen wollen“, hofft Kai Freese, „dass wir nach der Pause gut aus den Socken kommen.“ Nicht von ungefähr hat Oytens Trainer unter der Woche auch ein Testspiel gegen den Drittligisten VfL Stade (27:27) angesetzt. Dabei spielte das Ergebnis für Freese nur eine untergeordnete Rolle. „Wichtig war, dass wir unseren Neuzugang Sarah Seidel so schnell wie möglich integrieren. Es hat verständlicherweise noch ein paar Abstimmungsprobleme gegeben, doch Sarah hat ein gutes Spiel gemacht.“ In Tostedt gilt es in erster Linie Justine Daniel, die in der Torschützenliste auf Platz sechs liegt, in den Griff zu bekommen. Darüber hinaus muss beim MTV ohne Backe gespielt werden. Freese: „Da müssen wir durch.“ Fehlen werden auf Seiten der Vampires Marie Schote, Sabine Peek, Laura Sposato und Bryana Newbern. Fraglich sind zudem Madita Woltemade und Kathleen Hertes. kc