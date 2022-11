Ein Klassenunterschied: TV Oyten kassiert 23:41-Pleite

Von: Kai Caspers

Maximilian Sell

Nichts zu holen gab es für den TV Oyten im Heimspiel gegen Tabellenführer TV Cloppenburg. Am Ende setzte es für die Gastgeber eine deutliche 23:41-Niederlage.

Oyten – Schon fünf Minuten vor Abpfiff der Partie gegen den TV Cloppenburg ging der Blick von Leonard Fischer fast schon ein wenig bettelnd in Richtung Anzeigentafel. Fast hatte es den Anschein, als würde der Rückraumspieler des Handball-Oberligisten TV Oyten die Uhr ein wenig vor drehen wollen. Zu groß war einfach die Überlegenheit des Tabellenführers. Daher setzte es für die Gastgeber folgerichtig auch eine 23:41 (9:17)-Niederlage.

Für das Trainerduo Lars Müller-Dormann und Marc Winter aber beileibe kein Beinbruch. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir vergangene Saison noch Verbandsliga gespielt haben, während unser Gegner aus Cloppenburg aus der 3. Liga kommt. Daher war im Vorfeld klar, dass bei uns schon alles funktionieren muss, wenn wir den Tabellenführer ärgern wollen. Das war heute aber nicht der Fall. Unsere Torhüter haben keine Rolle gespielt. Auch aus dem Rückraum kam ebenfalls viel zu wenig“, brachte es Winter auf den Punkt. Dabei war der Auftakt durchaus vielversprechend verlaufen. In der Deckung wurde vernünftig gearbeitet und Jonas Lüdersen schien sich nach den ersten Gegentoren gefangen zu haben und leitete mit zwei Paraden den Ausgleich von Kreisläufer Timo Blau ein – 4:4 (9.). In der Folge begann jedoch das Dilemma beim TVO. „Wir haben zwar weiterhin eine gute Deckung gestellt, doch dafür haben wir vorne viel zu viele freie Bälle weggeworfen“, ärgerte sich Müller-Dormann. Das galt in erster Linie für Anton Zitnikov. Oytens Rechtsaußen hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und scheiterte etliche Male an TVC-Keeper Mika Brokmeier oder setzte den Ball sogar komplett neben das Tor. Das nutzten die routinierten Gäste konsequent aus und setzten sich beim 10:5 (19.) erstmals deutlich ab. Bis zur Pause sollte sich daran nichts ändern. Zumal sich beim TVO mit zunehmender Spieldauer auch die unnötigen Fehler häuften. Somit bauten die Cloppenburger ihre Führung bis zur Pause auf 17:9 aus.

Timo Blau

Auch nach dem Wechsel änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen auf dem Parkett. Daher war mit dem 16:26 (42.) die Entscheidung in dem ungleichen Duell bereits frühzeitig gefallen. Zumal es nicht den Anschein hatte, als würden die Gastgeber noch Hoffnungen auf eine mögliche Aufholjagd haben. „Zu diesem Zeitpunkt war bei uns der Kopf längst nach unten gegangen“, vermisste Marc Winter insbesondere die nötige Körpersprache bei seinen Spielern. „Allerdings hatten wir auch keine großen Alternativen auf der Bank. Daher war bis gegen Ende der Partie auch der Akku leer. Aber wir machen den Jungs keinen Vorwurf. Cloppenburg ist einfach ein anderes Kaliber.“

TV Oyten: Lüdersen, Timm, van den Berg - Blau (3), Hencken (4), D. Lange (1), Brüns (4), Zitnikov (2), Fischer (8), Precht (1), Lübbers, Sell.