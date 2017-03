Oberliga: Squasher des SC Achim-Baden in Bestbesetzung zum Show-Down

Baden - Show-Down in der Squash-Oberliga für die Herren des SC Achim-Baden im Kampf um den Klassenerhalt: Am abschließenden Spieltag (So., 13 Uhr) geht es für das Team um Mannschaftsführer Tim Jäger zu den Boast Busters Jeverland. Außerdem ist noch der Boastars SC Osnabrück vertreten.

„Einen derartigen Nervenkitzel zum Saisonende hätten wir uns natürlich gerne erspart. Aber so etwas hatten wir bisher noch nie. Mal gucken, wie wir damit umgehen“, will sich Jäger überraschen lassen.

Jäger fordert Konzentration auf Spiele

Die Ausgangslage spricht für die Badener, die drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben, der von Jeverland belegt wird. Und auch die Osnabrücker rangieren einen Punkt hinter dem SC. Dennoch will sich Jäger vor den direkten Duellen erst gar nicht mit irgendwelchen Rechenbeispielen aufhalten.

„Wir müssen einfach nur unsere Spiele gewinnen. Gelingt uns das, haben wir Ruhe. Und da sich alle der besonderen Situation bewusst sind, mache ich mir da auch keine großen Gedanken“, ist ein möglicher Abstieg für den SC-Kapitän überhaupt kein Thema. Verantwortlich für den Optimismus ist die Tatsache, dass die Badener in Bestbesetzung antreten können, da auch Spitzenspieler Florian Schiffczyk zur Verfügung steht.

kc