SG-Trainer Florian Schacht sieht einen Arbeitssieg beim 27:21 über Beckdorf

Von: Kai Caspers

Seine Dynamik stellte Beckdorfs Deckung immer wieder vor große Probleme: Achim/Badens Jan Wolters. © Hägermann

Die SG Achim/Baden bleibt in der Handball-Oberliga im Rennen um den vierten Platz. Gegen den SV Beckdorf behauptete sich die SG mit 27:21.

Achim/Baden – Am Ende wurde es dann doch noch deutlich. Allerdings benötigte die SG Achim/Baden eine lange Anlaufzeit im Heimspiel gegen den SV Beckdorf. Nicht von ungefähr sprach Florian Schacht, Trainer des Handball-Oberligisten, nach dem 27:21 (14:12) auch von einem Arbeitssieg.

Zu hohe Fehlerquote in der ersten Halbzeit

„Wir hatten sicher nicht unseren besten Tag. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war die Fehlerquote viel zu hoch“, verwies Schacht insbesondere auf die zahlreichen Fehlwürfe. „Dabei hatten wir die Chancen gut herausgespielt. Gehen die rein, sehen wir ein ganz anderes Spiel“, haderte der SG-Trainer. Darüber hinaus erwies sich auch die Deckung alles andere als sattelfest. Immer wieder kamen die Gäste über Prigge und Kortstegge zu einfachen Toren vom Kreis. „Da fehlte es an der nötigen Abstimmung“, erklärte Schacht den 9:10-Rückstand (22.). In der Folge stabilisierte sich jedoch die Deckung und Torhüter Sebastian Bohling zeigte einige Paraden. Das zeigte Wirkung beim SV, der fortan zu schwierigen Würfen gezwungen wurde. Nach dem 11:11 (27.) setzten sich die Gastgeber durch einen 3:0-Lauf nach Toren von Jakob Naumann, Fabian Balke und Tobias Freese auf 14:11 ab und gingen mit einer 14:12-Führung in die Pause.

Für Achim/Badens Rechtsaußen Lars Auth war die Partie gegen den SV Beckdorf nach einer Roten Karte zu Beginn der zweiten Halbzeit frühzeitig beendet. © Hägermann

Torhüter Sebastian Bohling läuft in der entscheidenden Phase zur Hochform auf

Nach dem 17:14 (37.) musste Achims Lars Auth nach einer Roten Karte – er hatte Beckdorfs Mitleider beim Gegenstoß gefoult – vorzeitig auf die Tribüne. Das sorgte jedoch nur kurzzeitig für Verwirrung im Spiel der Gastgeber, die auch beim 19:16 alles im Griff hatten. „Wir haben nach dem Wechsel etwas umgestellt und hatten nun auch die Kreisläufer im Griff. Zudem habe ich Sebastian Bohling deutlich gemacht, dass er noch einmal hochfahren muss. Und er hat dann auch geliefert“, freute sich Florian Schacht, der kurzzeitig über einen Wechsel im Tor nachgedacht hatte. Doch nachdem die Gäste auf 20:21 (45.) verkürzt hatten, kaufte Bohling Beckdorfs Friedrich einen Gegenstoß ab und war in der Folge kaum noch zu bezwingen. Seine Vorderleute dankten es ihm und belohnten seine Paraden mit tollen Toren. Unter anderem traf Tobias Freese per Kempa und Kevin Podien, wunderbar bedient von Florian Block-Osmers, düpierte SV-Torhüter Gobrecht mit einem herrlichen Leger – 26:21 (56.). Auch Jakob Naumann zahlte das in ihn gesetzte Vertrauen mit einer guten Leistung und drei Toren zurück.

SG Achim/Baden: Bohling, Dybol - Block-Osmers, Naumann (3), Wolters (2), Pehling, Podien (7/1), Freese (3), Windßus (1), Pfeiffer (2), Langner (1), Meyer (3), Auth (4/1), Balke (1).