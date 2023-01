SG-Trainer Florian Schacht gibt sich selbstbewusst

Von: Kai Caspers

Teilen

Ist nicht wegzudenken aus dem Team der SG Achim/Baden: Routinier Florian Block-Osmers feiert einen Tag vor dem Spiel gegen Elsfleth seinen 40. Geburtstag. © häg

Während Handball-Oberligist SG Achim/Baden als Tabellenvierter der Partie gegen den Elsflether TB relativ entspannt entgegenblicken kann, steht der TV Oyten im Kellerduell beim SV Beckdorf schon etwas unter Druck.

Achim/Oyten – Mit einem Heimspiel gegen den Elsflether TB beendet die SG Achim/Baden die Hinrunde in der Handball-Oberliga. Auswärts ist hingegen der TV Oyten gefordert. Der Aufsteiger gastiert im Kellerduell beim SV Beckdorf.

SG Achim/Baden - Elsflether TB (Sa., 19 Uhr). Noch zu Saisonbeginn zählte Elsfleth zu den großen Überraschungen. Doch nach dem Start mit 8:2-Punkten ist nach nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Spielen (3:11) längst Ernüchterung eingekehrt. Davon will sich Florian Schacht allerdings nicht täuschen lassen. „Die Elsflether verfügen über eine junge Truppe, die aus einer guten Deckung mit viel Dampf nach vorne spielt. Daher dürfen wir den Gegner auf keinen Fall unterschätzen, sondern müssen mit der nötigen Einstellung zu Werke gehen“, nimmt Achim/Badens Trainer seine Spieler in die Pflicht. „Gelingt uns das, werden wir das Spiel auch gewinnen. Davon bin ich überzeugt.“ Bei den Gästen wird viel davon abhängen, ob Florian Doormann mit von der Partie ist. Zwar hatte der Ex-Achimer seine Karriere eigentlich schon beendet, doch aufgrund der personellen Not beim ETB war er zuletzt wieder mit von der Partie und dabei sofort wieder Dreh- und Angelpunkt. Schacht: „Daher ist Elsfleth auch eine kleine Wundertüte. Sollte Florian mitspielen, müssen wir uns darauf in der Deckung natürlich einstellen. Aber bange ist mir dann auch nicht.“ Verzichten müssen die Gastgeber lediglich auf Bjarne Langner, der sich am Knöchel verletzt hat. Zurück im Training sind dafür Martin Dybol und Malte Meyer. „Ob es dann für beide schon zu einem Einsatz reicht, gilt es abzuwarten“, sagt Schacht. Apropos Einsatz: Für Florian Block-Osmers dürfte es ein ganz besonderer werden. Denn der SG-Routinier feiert am Freitag, 13. Januar, seinen 40. Geburtstag. Schacht: „Ihn wollen wir natürlich mit einem Sieg beschenken.“

SV Beckdorf - TV Oyten (Sa,. 19.30 Uhr). Die Vorbereitung auf die wichtige Partie – sie hätte laut TVO-Trainer Marc Winter nicht viel schlechter laufen können. „Da die Halle von der Gemeinde in der ersten Woche im Januar gesperrt wurde, konnten wir lediglich drei Einheiten absolvieren. Das sind natürlich alles andere als optimale Bedingungen“, macht Winter aus seinem Unmut kein Geheimnis. „Daher wird in Beckdorf viel von der Motivation und der richtigen Einstellung abhängen. Denn am richtigen Timing wird es nach der Pause definitiv noch hapern.“

Vorbereitung beim TV Oyten nicht optimal

Positiv ist jedoch, dass alle Oytener ihre zuletzt doch etwas leeren Akkus wieder aufladen konnten. Das gilt vor allen Dingen für die beiden Rückraumspieler Robin Hencken und Leonard Fischer, denen der enorme Kräfteverschleiß kurz vor der Weihnachtspause doch deutlich anzumerken gewesen ist. „Alle sind jetzt wieder fit. Das ist aber auch ganz wichtig, da für uns jetzt eine ganz wichtige Phase ansteht. Denn nach dem Spiel in Beckdorf warten die Derbys gegen Achim/Baden und Rotenburg“, rechnet Winter zwar noch nicht mit einer Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt, „doch wir könnten die Weichen in die richtige Richtung stellen“, hofft er auf einen Erfolg in Beckdorf. „Gelingt uns das, sind wir auf drei Punkte weg. Aber diese Situation hatten wir auch schon vor dem Spiel in Haren“, so Winter. Verzichten müssen die Oytener neben Torhüter Jonas Lüdersen (Muskelfaserriss) auch auf Marc Lange. Der hat nach seinem Fingerbruch zwar mittlerweile den Gips abbekommen, doch für einen Einsatz ist es noch zu früh. Darüber hinaus steht auch Noah Dreyer (Ski-Urlaub) nicht zur Verfügung. kc