Oytens Torhüter Niklas van den Berg beim 31:31 gegen Delmenhorst in Galaform

Von: Kai Caspers

In der Schlussphase übernahm Oytens Marc Lange die Verantwortung im Spiel gegen Delmenhorst und hatte großen Anteil am letztlich verdienten 31:31-Unentschieden. © häg

Was für eine Dramatik! Im Kellerduell sieht Handball-Oberligist TV Oyten gegen die HSG Delmenhorst zur Pause bereits wie der sichere Verlierer aus. Angeführt von Torhüter Niklas van den Berg sichert sich der TVO beim 31:31 aber noch einen verdienten Punkt.

Oyten – Noch zur Pause hatte es düster ausgesehen für die Oberliga-Handballer der TV Oyten Vampires. Im Kellerduell gegen die HSG Delmenhorst sahen sich die Gastgeber einem 13:19 gegenüber. Doch spätestens mit Beginn der zweiten Hälfte änderte sich das Blatt. Verantwortlich dafür war in erster Linie Niklas van den Berg. Oytens Torhüter trieb die Gäste mit seinen Paraden in der Folge förmlich zur Verzweiflung und hatte maßgeblichen Anteil am 31:31.

TVO-Trainer Lars Müller-Dormann sieht pomadigen Auftritt in der ersten Hälfte

Nach einer grandiosen Aufholjagd hatte es 90 Sekunden vor dem Ende beim 31:29 durch Marc Lange sogar nach einem Erfolg der Gastgeber ausgesehen. „Danach haben wir bei unseren Angriffen jedoch zweimal die falsche Entscheidung getroffen“, konstatierte TVO-Trainer Lars Müller-Dormann. Eine halbe Minute vor dem Abpfiff war es dann ausgerechnet der künftige Oytener Magnus Pröhl, der den Gästen noch den Ausgleich sicherte. Doch Müller-Dormann konnte mit dem Ergebnis gut leben. Zumal er eine katastrophale erste Halbzeit von seiner Mannschaft gesehen hatte. „Wahrscheinlich wurden die Jungs nach dem Sieg in Altjührden zu viel gelobt. Wir sind viel zu pomadig aufgetreten und haben auch den nötigen Einsatz vermissen lassen. Auch die Torhüterleistung hat nicht gestimmt“, sah sich Oytens Trainer nicht von ungefähr in der 26. Minute beim 12:18 bereits zum dritten Wechsel auf der Position gezwungen und beorderte van den Berg zwischen die Pfosten. „Auch er hat bis zur Pause nicht viel gehalten. Aber am Ende hat er uns in jedem Fall das Spiel gerettet.“

Künftiger Oytener Magnus Pröhl trifft für Delmenhorst kurz vor dem Abpfiff zum Endstand

Der TVO-Torhüter lief dafür in der zweiten Hälfte regelrecht heiß. Dennoch dauerte es eine Weile, ehe sich das auch im Ergebnis widerspiegelte. Verantwortlich dafür waren die Probleme im Abschluss. Doch spätestens nach dem 19:23 (42.) waren die Oytener endgültig angekommen in der Partie. In der 50. Minute war beim 25:25 der Ausgleich geschafft, ehe Marlon Hencken die Gastgeber per Siebenmeter sogar in Führung brachte. Auch in der Deckung war nun endlich das nötige Feuer drin. Als der alles überragende Niklas van den Berg den Delmenhorstern beim 28:27 (55.) auch noch einen Siebenmeter abkaufte, roch es nach einem Sieg des TVO. Doch letztlich mussten sich die Gastgeber mit einem Punkt zufriedengeben.

TV Oyten Vampires: Timm, Lüdersen, van den Berg - Blau (3), M. Lange (5), M. Hencken (2/1), R. Hencken (9/1), D. Lange, Brüns (4), Zitnikov (3), Precht (1), Fischer (3), Lübbers, Sell (1).