Oberliga: Oytens Sebastian Kohls nach dem 27:40 in Lüneburg ratlos

Von: Kai Caspers

Kassierte mit dem TV Oyten II eine 27:40-Packung in Lüneburg: Leonie Schulte. © häg

Nach der unerwartet deutlichen 27:40 (15:15)-Pleite beim Handballverein Lüneburg wollte Sebastian Kohls nichts beschönigen. „Ich finde im Grunde genommen gar keine Worte. Obwohl Lüneburg nur mit einer Rumpftruppe antreten konnte, hat es der Gegner einfach viel cleverer gemacht als wir. Daher geht die Niederlage auch völlig in Ordnung“, konstatierte der Trainer des Oberligisten TV Oyten II.

Oyten – Dabei hatte es für den TVO gut begonnen. In der 19. Minute traf Leonie Schulte zum 9:5. Allerdings ließen sich die Gastgeberinnen davon nicht beeindrucken. „Nein, sie haben ihrer Stiefel einfach geduldig weitergespielt. Wir haben hingegen zu oft die falschen Entscheidungen getroffen und vor allen Dingen erneut schlecht abgeschlossen“, monierte Kohls. Dennoch war beim 15:15 zur Pause noch alles offen.

Über die zweite Hälfte hätte der TVO-Trainer dann aber lieber den Mantel des Schweigens gelegt. „Wir hatten Lüneburg in der Deckung nichts mehr entgegenzusetzen. Auch die Rückkehr zur defensiven 6:0-Variante verpuffte wirkungslos“, erklärte Kohls das folgende 21:27 (47.). Auch die folgende Auszeit verfehlte ihre Wirkung, da die TVO-Damen dem HV in der verbliebenden Zeit im wahrsten Sinne des Wortes ins offene Messer gelaufen sind. „Ich kann nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Sicher ist jedoch, dass wir künftig besser Handball spielen müssen“, so Kohls.

Tore TV Oyten II: Friedrichs (11/3), Wolf (5), Wiegandt (3), Köster (3), Salkic (2), Schulte (2), Schlegel (1). kc