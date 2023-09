Oytens Marc Winter nach dem 15:16 in Heidmark restlos bedient

+ © häg Das hatte sich Marc Winter ganz anders vorgestellt. Daher war der Trainer des Handball-Oberligisten TV Oyten nach dem 15:16 bei der HSG Heidmark auch restlos bedient. © häg

Einen herben Dämpfer kassierte Handball-Oberligist TV Oyten gleich zum Saisonauftakt. Beim Aufsteiger HSG Heidmark mussten sich die Gäste mit 15:16 (9:9) geschlagen geben.

Oyten –Eine Niederlage, die Marc Winter regelrecht auf die Palme brachte. „Das war eine absolute Katastrophe und Handball aus dem letzten Jahrtausend. Warum hier noch ohne Backe gespielt werden darf, ist mir ein absolutes Rätsel“, polterte der TVO-Trainer. Allerdings ließ Winter neben den widrigen Gegebenheiten in Heidmark auch kein gutes Haar an seiner Mannschaft. „Unsere Chancenverwertung war wieder einmal katastrophal. Und wenn sich einige Spieler nicht an die Vorgaben halten und meinen, dass sie das Ding im Alleingang entscheiden müssen, dürfen wir uns am Ende über die Niederlage nicht beschweren. Nein, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen.“ Hinzu kam, dass die Schiedsrichter der HSG laut Winter „Fünf-Minuten-Angriffe erlaubten, während bei uns der Arm relativ früh nach oben ging. Gefühlt standen wir so 45 Minuten in der Deckung“, begründete Oytens Trainer die wenigen Treffer. Schon in der ersten Halbzeit war klar zu sehen, dass auch die Gastgeber große Probleme mit dem Ball hatten – 9:9. Dennoch roch es beim 15:13 (51.) durch Malte Emigholz nach einem Sieg, ehe Heidmark noch drei Antworten parat hatte.

Tore TV Oyten: Fischer (3), Emigholz (3), Dreyer (3), R. Hencken (3/3), Lange (2), M. Hencken (1/1). kc