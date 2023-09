Oytens Malte Emigholz demonstriert Nervenstärke – 25:24

Von: Kai Caspers

In der zweiten Halbzeit gegen den HC Bremen nutzte Oytens Noah Dreyer immer wieder die sich bietenden Lücken gegen die offensive Deckung der Gäste. © Hägermann

Kräftig durchatmen hieß es für Handball-Oberligist TV Oyten Vampires nach dem Derby gegen den HC Bremen. Quasi mit dem Schlusspfiff markierte Rechtsaußen Malte Emigholz mit seinem einzigen Treffer das entscheidende Tor zum 25:24 (13:14)-Endstand.

Oyten –„Das war ein hartes Stück Arbeit gegen einen guten Gegner. Am Ende haben sich die Jungs für ihre Energieleistung belohnt. Aber bei uns ist noch viel Luft nach oben“, erklärte Trainer Marc Winter. War das Spiel bis zum 4:4 ausgeglichen, setzte sich der TVO beim 7:4 (13.) erstmals deutlich ab. „Danach haben wir jedoch wieder unsere taktische Linie verlassen und jeder hatte eine Idee“, fühlte sich Winter an die Auftaktniederlage in Heidmark erinnert. Zwar legten die Oytener nach dem 9:9 (19.) noch ein 12:10 (13.) durch Timo Blau vor, doch im Anschluss haperte es erneut an der Chancenverwertung und es ging mit einem 13:14 in die Pause.

Noah Dreyer setzt die nötigen Impulse in der zweiten Halbzeit

Gegen die mit einer offensiven 5:1-Deckung agierenden Gäste, ließen die Oytener Noah Dreyer zunächst auf der Bank. „Noah sollte die letzten 20 Minuten mit seiner individuellen Stärke, die nötigen Impulse setzten. Und das hat er hervorragend gemacht“, lobte Winter den siebenfachen Torschützen, der die Lücken immer wieder konsequent zu nutzen wusste. Eine Minute vor dem Ende hieß es 24:24 und die Bremer nahmen eine Auszeit. „Den folgenden Angriff haben wir dann gut verteidigt“, lobte Winter. Bei noch 17 Sekunden auf der Uhr dann die Auszeit des TVO. Zwar drohte zunächst ein Ballverlust, doch unmittelbar vor dem Ende spielte Dreyer den entscheidenden Pass auf Malte Emigholz und der Rechtsaußen demonstrierte Nervenstärke und traf zum entscheidenden 25:24-Siegtreffer.

TV Oyten: Timm, van den Berg - Blau (2), Lange, M. Hencken, R. Hencken (5/3), Dreyer (7), Brüns (3), Emigholz (1), Schack, Fischer (6), Precht, Lübbers, Sell. kc