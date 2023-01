Der Respekt ist groß bei Oytens Kai Freese

Von: Kai Caspers

Rückt erneut ins Oberligateam: Carlotta Hohaus. © Privat

Vor einer extrem hohen Hürde stehen die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires am Sonntag, 16 Uhr, im Auswärtsspiel bei den HSG Hunte-Aue Löwen. Der Aufsteiger hat sich längst in der Spitzengruppe etabliert und feierte zuletzt acht Siege in Folge.

Oyten – „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Zumal die HSG in eigener Halle seit rund eineinhalb Jahren kein Spiel mehr verloren hat“, verweist TVO-Trainer Kai Freese auf die starke Serie des Aufsteigers. „Somit haben wir natürlich Respekt. Aber sicher keine Angst. Denn wenn wir unsere Qualität abrufen, können wir jede Mannschaft schlagen.“ Aufpassen gilt es für die Vampires in erster Linie auf die Achse Logvin, Hillmer und Witte. „Da muss es in der Deckung passen. Aber auch das Zusammenspiel mit der Torhüterin muss stimmen, damit wir über den Gegenstoß zu einfachen Toren kommen können“, vertraut Freese da neben Fenja Land erneut auf Carlotta Hohaus, die für die weiterhin aufgrund von Rückenproblemen pausierende Bryana Newbern ins Team rückt. „Bei ihr ist noch nicht endgültig geklärt, woher die Probleme kommen“, sagt Oytens Trainer. Mit Marielle Wolf wird zudem eine weitere Spielerin aus der Reserve in den Kader rücken. kc