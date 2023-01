Deckung der Schlüssel beim 29:24-Erfolg der TV Oyten Vampires in Tostedt

Von: Kai Caspers

Mit elf Toren Oytens erfolgreichste Torschützin: Pia Franke © Tamino Büttner

Der Kaltstart ist gelungen: Nach nur einer Trainingswoche benötigten die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires beim MTV Tostedt zwar eine gewisse Anlaufzeit, doch am Ende wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und behauptete sich letztlich ungefährdet mit 29:24 (17:15). Damit grüßt das Team von Kai Freese weiterhin von der Tabellenspitze.

Oyten – In Tostedt sahen sich die Oytenerinnen zunächst einem 3:6-Rückstand (8.) gegenüber. „Das kam für mich aber nicht überraschend. Denn spielerisch konnte bei uns verständlicherweise noch nicht alles passen. Zum einen mussten wir ohne Backe spielen und zum anderen hatte ich unserem Neuzugang Sarah Seidel direkt das Vertrauen geschenkt. Und sie benötigt natürlich noch ein bisschen Zeit“, betont Freese. Nach dem 7:9 (15.) reagierte Oytens Trainer mit einer Auszeit und nahm fortan kleinere Umstellungen in der Deckung vor. Mit Erfolg. Nach einem Doppelschlag von Pia Franke sowie einem Treffer von Kathleen Hertes war die Partie gedreht – 10:9 (19.). Diese Führung bauten die Vampires in der Folge auf 14:11 aus und gingen mit einem 17:15 in die Pause. In der zweiten Hälfte stellte Freese dann von der 6:0-Deckung auf die offensivere 5:1-Formation um. Das behagte dem MTV augenscheinlich überhaupt nicht. Zwar verkürzten die Gastgeberinnen noch einmal auf 19:21 (39.), doch in der Folge sorgten die Vampires, bei denen Torhüterin Carlotta Hohaus nun einige starke Paraden zeigte, mit einem 6:0-Lauf vorentscheidend auf 27:21 (49.) davon. Erst nach dem 29:20 (51.) nahmen sich die TVO-Damen eine kleine Auszeit, sodass Tostedt mit dem 24:29 noch etwas Ergebniskosmetik betreiben konnte. „Unsere Deckung hat heute den Ausschlag gegeben“, attestierte Freese seinem Team eine geschlossene Leistung. Dabei freute er sich über die Rückkehr von Madita Woltemade und die gute Quote von Pia Franke beim Siebenmeter.

TV Oyten: Land, Hohaus - Prütt, Hartmann, Meyer (1), Schmelz, Franke (11/7), Woltemade (2), Seidel (1), Kennerth (1), Schengalz (1), Hertes (1), Janssens (7), Johannesmann (4). kc