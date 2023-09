Handball-Oberliga: Achim/Badens Trainer Florian Schacht schlägt leise Töne an

Von: Kai Caspers

Die Vorfreude auf die neue Saison in der Handball-Oberliga steht den beiden Neuzugängen Erik Schmidt (links) und Felix Kaiser (rechts) sowie Trainer Florian Schacht deutlich ins Gesicht geschrieben. © Hägermann

Mit der Partie beim Aufsteiger TV Schiffdorf startet Handball-Oberligist SG Achim/Baden in die neue Saison. Trainer Florian Schacht backt im Vorfeld infolge eines Umbruchs bezüglich der Zielsetzung eher kleine Brötchen.

Achim/Baden – Die erste Saison als Trainer des Handball-Oberligisten SG Achim/Baden beendete Florian Schacht auf einem überragenden vierten Tabellenplatz. Für den 45-Jährigen jedoch kein Grund, um nun hinsichtlich der Zielsetzung im Vorfeld eine Kampfansage an die Konkurrenz zu schicken. Nein, bezüglich der neuen Saison stimmt Schacht eher leise, fast sogar bescheidene, Töne an: „Für uns geht es in erster Linie darum, dass wir den Umbruch erfolgreich gestalten und die Weiterentwicklung der Mannschaft vorantreiben. Von daher lasse ich mich auch nicht auf irgendeine bestimmte Platzierung festnageln. Den Druck machen wir uns nicht!“

Dass der Aufstieg in die eingleisige Regionalliga, die zur Spielzeit 2024/25 eingeführt wird, ein lohnenswertes Ziel ist – dessen ist sich Schacht durchaus bewusst. Zumal dafür bereits Platz sechs ausreicht. „Einfacher, als in diesem Jahr in die Regionalliga aufzusteigen, wird es sicher nicht wieder. Aber ich denke, dass von den 14 Mannschaften der Liga mindestens zehn den sechsten Platz als Saisonziel ausgegeben haben. Daher wurde in einigen Vereinen auch ordentlich aufgerüstet“, erwartet der SG-Trainer dann auch ein Hauen und Stechen um die heiß begehrten Aufstiegsplätze.

Jannik Rosilius ist der Gewinner der Vorbereitung

Auch Florian Schacht hätte gerne noch den einen oder anderen neuen Spieler in seinem Kader begrüßt. Doch das gestaltete sich alles andere als einfach, wie der 45-Jährige durchblicken ließ: „Wir haben schon einige Gespräche geführt. Aber am Ende haben sich die Jungs doch für ihren Heimatverein, auch wenn er tiefer spielt, entschieden. Ihre Wohlfühloase wollten sie eben nicht verlassen.“ Daher gibt es auch nur zwei externe Neuzugänge. Während Felix Kaiser, der aus der A-Jugend des HC Bremen kommt und auf der linken Außenbahn zum Einsatz kommen soll, von Schacht eher als Perspektivspieler bezeichnet wird, ist Dennis Summa, der aus Bielefeld nach Achim zurückkehrt, ein ganz anderes Kaliber. Der dynamische Rückraumspieler hat bereits in der 3. Liga das SG-Trikot getragen und sollte beim Oberligisten eine Führungsrolle übernehmen können. Daran lässt Florian Schacht überhaupt keine Zweifel. „In der Vergangenheit hat Dennis zwar mit Problemen an der Schulter und der Achillessehne zu kämpfen gehabt, doch wenn er sich voll reinhängt, hilft er uns sofort weiter“, weiß der 45-Jährige aber auch, dass Summa beruflich stark eingespannt ist und nicht immer zur Verfügung steht.

Der Kader SG Achim/Baden

Zugänge: Dennis Summa (Bielefeld), Jannik Rosilius, Erik Schmidt (beide eigene zweite Mannschaft), Felix Kaiser (HC Bremen), Julius Kopmann (A-Jugend HSG Verden-Aller, Doppelspielrecht)

Weggänge: Florian Block-Osmers (eigene dritte Mannschaft), Lars Auth (Hamburg), Tilman Dehmel (Regensburg), Luke Pehling, Jan Wolters (alle Pause)

Restkader: Sebastian Bohling, Martin Dybol, Fabian Klaus, Kevin Podien, Noah Zilz, Bjarne Langner, Hendrik Budelmann (Stand-bye), Max Borchert, Joost Windßus, Jakob Naumann, Tom Lasse Blatt, Marvin Pfeiffer, Tobias Freese, Malte Meyer, Fabian Balke (Stand-bye)

Trainer: Florian Schacht (wie bisher)

Co-Trainer: Tobias Freese (wie bisher)

Torwart-Trainer: Jörg Budelmann

Physio: Alina Römhild

Teammanager: Cord Katz

Saisonziel: Umbruch erfolgreich gestalten, Weiterentwicklung als Mannschaft

Favoriten: TV Cloppenburg, ATSV Habenhausen, TvDH Oldenburg

Unser Tipp: Platz 7



Ebenfalls neu im Kader sind mit Jannik Rosilius und Erik Schmidt zwei Spieler, die aus der zweiten Mannschaft befördert wurden. Insbesondere Rosilius rückte dabei in den Fokus. „Bei Jannik ist schon jetzt eine deutliche Weiterentwicklung zu sehen. Er scheut sich auch nicht Verantwortung zu übernehmen. Auch in der Deckung wusste er zu überzeugen. Jetzt gilt es abzuwarten, ob er die gezeigten Leistungen dann auch konstant in der Oberliga abrufen kann“, bezeichnet Florian Schacht den Rückraumspieler als Gewinner der Vorbereitung. „Auch Erik hilft uns sofort weiter. Zum einen entlastet er Malte Meyer und zum anderen ist er ein sehr guter Spieler für den Innenblock. Er muss nur endlich mal verletzungsfrei bleiben“, verweist der SG-Coach auf die Historie des Kreisläufers.

Der Gewinner der Vorbereitung: Jannik Rosilius. © häg

Neben den vier Neuzugängen gilt es für den Oberligisten aber auch fünf Abgänge zu verkraften. Ganz besonders schmerzt Schacht der Verlust von Lars Auth. „Lars ist nicht zu ersetzen. Schließlich war er nicht nur der erfolgreichste Torschütze, sondern auch in der Deckung ein wichtiger Faktor“, so der 45-Jährige. Zwar sind die Achimer mit Youngster Max Borchert auf Rechtsaußen noch immer sehr gut besetzt, doch der Linkshänder steht nach seinem auskurierten Kreuzbandriss vermutlich erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung. Daher ist nun Bjarne Langner gefordert. „Perspektivisch kann Bjarne das sicher leisten. Daher muss er nun den nächsten Schritt machen. Aber er benötigt natürlich noch etwas Zeit“, will Schacht den Youngster nicht zu sehr unter Druck setzen. Als weitere Alternative steht Noah Zilz, ein ähnlicher Spielertyp wie Lars Auth, parat.

Aufstieg in die Regionalliga ist kein Muss

Ebenfalls nicht mehr dabei ist Florian Block-Osmers. Für Schacht ein Verlust, der sich gerade in wichtigen Situation negativ bemerkbar machen wird. „Flo konnte man in jeder Situation reinwerfen. Völlig egal, auf welcher Position. Dank seiner Erfahrung konnte er ein Spiel immer beruhigen und lenken. Das wird uns Fehlen“, ist Florian Schacht überzeugt und nimmt daher die beiden Routiniers Marvin Pfeiffer und Dennis Summa verstärkt in die Verantwortung. Da mit Luke Pehling und Jan Wolters, die beide eine Pause einlegen, und Jakob Naumann, der sich aktuell in Neuseeland befindet und erst zur Rückrunde wieder zur Verfügung steht, drei weitere Spieler fehlen, muss der SG-Trainer im Rückraum schon einiges umstellen. „Da dürfte es gerade zu Saisonbeginn bei uns noch etwas ruckeln. Daher ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Stärken besinnen und die nötigen Tugenden abrufen“, denkt Schacht da in erster Linie an die Deckungsarbeit. „Mit Sebastian Bohling, Martin Dybol und Fabian Klaus verfügen wir über ein gutes Torhütergespann. Gepaart mit einer guten Deckung wollen wir über Ballgewinne und Gegenstöße zu einfachen Toren kommen. Gelingt uns das, werden wir unsere Spiele auch gewinnen. Das haben die Ergebnisse in der Vorbereitung ganz deutlich gezeigt“, gab es dort laut Schacht eher Probleme im Angriffsspiel.

TV Schiffdorf - SG Achim/Baden (Sa., 18 Uhr) Mit einer gehörigen Portion Respekt geht Florian Schacht in das Duell beim Aufsteiger. „Schiffdorf ist eine eingespielte und gut ausgebildete Mannschaft. Mit Julian Langwucht und Joel Hoppe verfügen die Gastgeber über richtige Shooter auf den beiden Halbpositionen im Rückraum. Darüber hinaus hat Schiffdorf seit zwei Jahren kein Heimspiel mehr verloren, sodass wir nicht als Favorit anreisen“, erklärt Achim/Badens Trainer. „Zumal die Partie für uns zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt. Aktuell weiß ich noch nicht, wie mein Kader aussieht“, verweist Schacht auf das Fehlen von Dennis Summa, Erik Schmidt und Tom Lasse Blatt. Fraglich sind Marvin Pfeiffer, Tobias Freese und Joost Windßus. kc

Im Zuge des Umbruchs bezeichnet Schacht diese Saison dann auch als seine Schwerste. „In meinem ersten Jahr habe ich ja eine eingespielte Mannschaft vorgefunden. Da musste sich die Truppe nur an mich gewöhnen. Dieses Mal gilt es im Grunde genommen eine komplette Mannschaft zu ersetzen, da mir Fabian Balke und Hendrik Budelmann ebenfalls nur sporadisch zur Verfügung stehen. Daher hoffe ich, dass alle Rädchen schnell ineinandergreifen“, verweist der SG-Trainer auf das anspruchsvolle Auftaktprogramm. Los geht es mit der Partie bei Aufsteiger TV Schiffdorf, ehe sich Titelaspirant Habenhausen zum Derby in der Gymnasiumhalle vorstellt. Danach geht es nach Beckdorf, ehe die beiden Heimspiele gegen Cloppenburg und Oyten anstehen. „Das ist kein Zuckerschlecken. Aber danach können wir sehen, wo die Reise für uns hingehen kann“, verdeutlicht Schacht. „Letztlich ist wichtig, dass sich die Truppe weiterentwickelt. Sollte es für uns dann am Ende sogar zum Aufstieg in die Regionalliga reichen – wir würden uns nicht dagegen wehren.“ Aber auch ein Scheitern wäre für Schacht kein Beinbruch. Zumal es in dieser Saison einen Umbruch zu meistern gilt, da wichtige Führungsspieler zu ersetzen sind. Schacht: „Langfristig ist die Regionalliga natürlich das Ziel. Aber wir machen uns keinen Druck, sondern treiben zunächst einmal die Entwicklung voran.“ Da waren sie wieder. Die leisen Töne.