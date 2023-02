Boxen: Verdener Nymer Deoniziak zieht ins Finale der Verbandsmeisterschaft ein

Von: Christel Niemann

Teilen

Einzug ins Finale der Verbandsmeisterschaft perfekt: Der Verden Nymer Deoniziak wurde zum einstimmigen Sieger erklärt. © privat

Starke Jungs mit starker Bilanz – zwei Boxer des BC Verden haben in Cottbus und Celle überzeugt: Der 15-jährige Nymer Deoniziak zog mit einem Sieg im Halbfinale der Verbandsmeisterschaft gegen Ilyas Ilaias aus Bremen ins Finale ein. Darüber hinaus lieferte Ali Kilinc in der Niedersachsen-Auswahl einen siegreichen Kampf.

Verden – Bei den Verbandstitelkämpfen trat Nymer Deoniziak in der Altersklasse U17 im Weltergewicht bis 68 kg über eine Distanz von 3 x 2 Minuten an. Zu Beginn des Halbfinales gegen Ilyas Ilaias, so Trainerin Birgit Gerlach, habe ihr Schützling aber zunächst nicht in seinen Rhythmus gefunden. „Er konnte Ilyas nur schwer stellen. Über die gesamte erste Runde hat er eigentlich sehr ungewohnte Schwächen gezeigt. Sowohl in der Deckung als auch im Offensivverhalten verlief der Kampf alles andere als optimal.“

Birgit Gerlach lobt saubere Technik

In Runde zwei sei Nymer dann endlich weit konzentrierter aufgetreten. Gerlach: „Er beschäftigte seinen Gegner von Beginn an mit der Führhand und schaffte es, mit der Rechten zielgerichtete Treffer nachzulegen. Er hat eine saubere Box-Technik gezeigt und mit guter Beinarbeit und genauen langen Schlagfolgen geboxt.“ Auch in Runde drei sei ihr Boxschüler sehr fokussiert vorgegangen, während der Bremer bereits deutliche Konditionsprobleme gezeigt habe. „Ilyas boxte nicht mehr sauber und ließ in der Deckung deutlich Lücken erkennen.“ Schwächen, die Nymer wiederum konsequent zu nutzen wusste: Er behielt auch in dieser Runde jederzeit die Oberhand, landete viele klare Treffer und wurde nach Richterentscheid einstimmig Sieger in diesem sehr fair geführten Kampf. Nun steht Nymer im Finale der Verbandsmeisterschaften.

Als zweiter Verdener Boxer stieg Ali Kilinc in den Ring. Der junge Mann war als Vorbereitung auf den Kampf in den niedersächsischen Landeskader berufen worden und hatte mit Auswahl im Leistungszentrum in Schwerin trainiert. Nun war Ali in der Altersklasse der U15 in der Gewichtsklasse bis 52 kg am Start, was dem Bantamgewicht entspricht. Die Kämpfe waren über eine Distanz von 3 x 2 Minuten angesetzt – zunächst ging es gegen Muhammed Vakhidov vom BC Leipzig. „Zu Beginn von Runde eins haben sich beide Kontrahenten nichts geschenkt“, erzählt Gerlach. „Die Begegnung war ausgeglichen. Beide konnten zahlreiche Treffer landen, mussten aber auch einige Schläge einstecken.“

Ali Kilinc mit starker Führhand

Mit zunehmender Dauer habe dann aber ihr Schützling immer besser in seinen Kampf gefunden, aus einer gut gehaltenen Doppeldeckung mit der Führhand viele lange Geraden geboxt. Damit hielt er den etwas kleineren Vakhidov auf Distanz und setzte ihn massiv unter Druck gesetzt.

Seine Überlegenheit habe Ali dann auch in Runde zwei und drei gezeigt. „Er hat sehr offensiv geboxt, hat pausenlos Druck gemacht und viele harte Schläge gelandet.“ Letztlich habe er auch die dritte Runde diszipliniert zu Ende gebracht, während sein Gegner kurz vor dem K.o. gestanden habe. „Ali hat eine rundum solide Leistung gezeigt und verdient gewonnen“, so Gerlach.