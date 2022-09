Boxen: Verdener Nymer Deoniziak löst souverän Landesmeisterschafts-Ticket

Von: Christel Niemann

Zum Sieger ausgerufen: Nymer Deoniziak (rechts) vom BC Verden löste das Ticker zur Landesmeisterschaft. © privat

Für die Landesmeisterschaft qualifiziert: Nymer Deoniziak, 14-jähriges Talent vom Boxclub Verden, setzte sich in seinem Ausscheidungskampf in Hildesheim souverän durch. Doch der Halbweltergewichtler ist nicht der einzige Allerstädter, mit dem Trainerin Birgit Gerlach am Sonnabend nach Gifhorn fährt.

Verden – In Hildesheim fanden die Ausscheidungskämpfe für die Landesmeisterschaften der U17-jährigen Boxer statt, für die sich bislang vom BC Verden nur Ali Kilinc und Salih Al Salami qualifiziert hatten. Nun waren vier Allerstädter am Start, mit Nymer Deoniziak musste zunächst ein absoluter Newcomer in den Ring.

Der 14-Jährige gab sein Debüt im Halbweltergewicht bis 60 kg und erteilte selbst weitaus erfahreneren Gegnern eine richtige Lektion. Er gewann die drei Runden vollkommen überlegen und stieg verdient als Sieger aus dem Ring. Trainerin Birgit Gerlach dazu: „ Nymer musste gegen Jusef Jaber von den Black Panthers Peine boxen, der bereits zwei Kämpfe mit einem Sieg und einer Niederlage absolviert hatte. Ich bin stolz, dass sich Nymer im Kampf über eine Distanz von 3 x 2 Minuten so wunderbar gehalten und meine Vorgaben ausgezeichnet umgesetzt hat.“

Er habe aus der langen Distanz heraus geboxt und dabei seinen Gegner mit konsequent arbeitender Führhand ständig beschäftigt. Überhaupt, so Gerlach, habe der Youngster bereits erstaunlich gutes technisches Boxen gezeigt. Er habe die Deckung kompakt bis zum Schluss gehalten, sodass sein Gegner kaum Chancen auf Treffer hatte.

„Dass er bereits die erste Runde für sich entschieden hatte, hat ihm natürlich gut getan und derart motiviert, dass er in Runde zwei seinen Vorsprung noch ausbauen konnte“, reflektiert Gerlach das sportliche Geschehen. Erneut habe seine lange Gerade immer wieder ein Ziel gefunden. Der Gegner indes habe Nymers Attacken kaum etwas entgegenzusetzen gewusst und überhaupt nicht in den Kampf gefunden. In Runde drei boxte der Verdener dann ebenso konzentriert weiter und konnte zudem auch den ein oder anderen Körpertreffer setzen.

Als zweiter BC-Kämpfer Boxer sollte eigentlich Mehmet Can Karakas in den Ring. Auch Can ist 14 Jahre alt, boxt aber bereits im Superschwergewicht über 81 kg. Doch sagte der Gegner vor Ort ab, was für Karakas die kampflose Quali bedeutet.

Die 16-jährige Nicole Arnhold boxte im Leichtgewicht bis 57 kg, über eine Distanz von 3 x 2 Minuten. Ihre Gegnerin war die bereits weit erfahrenere Elina Votaier vom BAC Wolfenbüttel und der Ausgang leicht vorhersehbar: Der Sieg ging klar an die Wolfenbüttelerin. Nach Aussage ihrer Trainerin habe sich Nicole boxtechnisch aber so gut präsentiert, dass ihr trotz Niederlage die Zulassung zur Landesmeisterschaft erteilt wurde. „Sie muss bis zu den Meisterschaften aber noch lernen, mit mehr Druck nach vorne zu gehen. Schafft sie das, stehen ihr alle Möglichkeiten offen“, so Gerlach.

Schließlich folgte dann der mit Spannung erwartete Kampf des jüngsten Verdeners. Hamdin Fidan – gerade zehn geworden - war mega-aufgeregt, während Gerlach gespannt dem Ausgang des Kampfes im Papiergewicht bis 40 kg über eine Distanz von 3 x 1 Minuten gegen Majid Mahmud von der BGK Hildesheim entgegenfieberte. Doch der Box-Floh von der Aller zeigte nach Aussage von Gerlach keinen Respekt vor seinem Gegner, ging mutig vor und bot dem älteren Majid Paroli. Auch die Deckung sei bereits ordentlich gewesen und selbst Treffer habe er gut weggesteckt. Der Kampf wurde dann unentschieden gewertet.

Trainerin Birgit Gerlach zeigte sich zufrieden. Mit sieben Boxern geht sie bei den am Sonnabend in Gifhorn beginnenden Landesmeisterschaften an den Start. Das Finale findet in der Woche darauf im Saterland statt. nie