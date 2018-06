Nurkovic verstärkt Verden II

Verden - Der FC Verden 04 II mausert sich mehr und mehr zum absoluten Top-Favoriten der nächsten Kreisliga-Saison. Jetzt bekommt die Elf auch noch einen der stärksten Innenverteidiger der Klasse: Haris Nurkovic, zweimal in Folge Kreisliga-Meister, möchte mit den Allerstädtern jetzt sein persönliches Triple perfekt machen. In der Saison 2016/17 holte der 25-Jährige den Titel mit dem SVV Hülsen, danach mit dem 1. FC Rot-Weiß Achim.

Obwohl Nurkovic sicherlich auch die Qualität für die Bezirksliga hätte, entschied er sich erneut zu einem Wechsel innerhalb der Kreisliga. Ganz zur Begeisterung von Verdens Trainer Oliver Rozehnal: „Ich kenne Haris noch aus meiner aktiven Zeit in Hülsen und bin mir sicher, dass er eine Bereicherung für uns ist. Sowohl sportlich als auch menschlich. Schon im letzten Jahr wollten wir ihn holen, doch er hatte sich seinerzeit schon frühzeitig für Achim entschieden. Nun freue ich mich umso mehr.“

Die Verdener wollen ihre tolle Saison bestätigen und möglichst wieder an die eigene Erste, die in der Landesliga auf Punktejagd geht, heranrücken. Dafür soll der zweikampfstarke Nurkovic ein wichtiger Baustein werden. Rozehnal: „Haris ist ein ehrgeiziger Spieler, der immer oben angreifen will. Dazu bringt er seine Erfahrungen aus den Spitzenteams der Vorjahre mit, das kann uns nur weiterbringen. Zumal wir sicher von Beginn zu den Favoriten zählen.“ J bd