TT: TV Oyten leistet heftige Gegenwehr – aber 3:9

Von: Björn Drinkmann

Punkt im Einzel: Oytens Oliver Helming zog sich beim 3:9 gegen Favorit Kirchwalsede prima aus der Affäre. Archi © Westermann

Mit einer erwartbaren 3:9-Niederlage im ersten Heimspiel gegen den TuS Kirchwalsede startete der TV Oyten in die neue Saison in die Tischtennis-Bezirksoberliga. Der Gast und heiße Titelfavorit wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann sein zweites Saisonspiel trotz großer Gegenwehr nach rund vier Stunden.

Oyten – Bereits in den Doppeln gab es spannende Duelle zu sehen. Die Oytener Arne Fichtner und Franz König besiegten Meyer/Wulfes knapp in fünf Sätzen, während Oliver Helming mit seinem Sohn Bastian knapp in fünf gegen Lüdemann/Backhaus unterlag. Die Oldies Thomas Gebbert und Nico Schwarz mussten sich in vier Sätzen gegen die Youngster Müller/Heinken geschlagen geben.

Der Beginn der ersten Einzelrunde verlief gar nicht nach dem Geschmack der Gastgeber. War die Niederlage von Oliver Helming gegen Lüdemann noch relativ deutlich (1:3), unterlagen König, Fichtner und Gebbert jeweils im entscheidenen fünften Satz. Gebbert verspielte dabei gegen Backhaus gar eine 2:0- Satzführung. Als dann auch noch Schwarz gegen Müller den Kürzeren zog, sah es beim Zwischenstand von 1:7 nach einem schnellen Ende aus.

Vater und Sohn Helming punkten im Einzel

Doch die Oytener wehrten sich noch einmal. Der erst 13-jährige Bastian Helming zeigte eine bärenstarke Leistung und besiegte den ehemaligen Hutberger Nico Heinken klar in drei Sätzen. Vater Oliver kämpfte sich zu einem Fünf-Satz-Sieg gegen Abwehrspieler Gerrit Meyer. Da dann aber König und Fichtner ihre Spiele klar abgaben, sah man sich einem 3:9 gegenüber.

„Wir haben uns gegen einen starken Gegner ordentlich gewehrt und gezeigt, dass die nächsten Aufgaben gegen Ritterhude und Buxtehude Zählbares bringen können.“ erklärte Teamsprecher Nico Schwarz.