Nur Stenzel bietet Paroli – 3:7

Von: Kai Caspers

Teilen

Drei Punkte steuerte Holtums Ulrike Berger zum 7:3 im Bezirksliga-Derby gegen Emtinghausen bei. © häg

Im Derby der Tischtennis-Bezirksliga gegen den TSV Emtinghausen wurden die Damen des TSV Holtum (Geest) ihrer Favoritenrolle gerecht. Lediglich Maribel Stenzel wusste den Tabellenführer zu ärgern und zeichnete für alle drei Punkte der Gäste beim 3:7 verantwortlich.

Holtum (Geest) – Da beide Teams nur mit drei Spielerinnen antraten, gab es nur ein Doppel. In diesem behielten Christiane Kuhnt und Ulrike Berger in drei knappen Sätzen die Oberhand über Stenzel und Heike Witte. In der ersten Einzelrunde unterlag Berger der glänzend aufgelegten Stenzel knapp mit 9:11 im fünften Satz. Karin Wrasse benötigte den ersten Satz, um gegen die sicher spielende Witte in Tritt zu kommen. Aber danach hatte Wrasse das Spiel im Griff. Gleiches Bild auch in der zweiten Einzelrunde. Dieses Mal musste sich Kuhnt ohne Chance gegen Emtinghausens Spitzenspielerin geschlagen geben. Berger und Wrasse gewannen in dieser Runde jeweils gegen Petra Reiners. In der letzten Einzelrunde krönte Stenzel ihre gute Leistung mit dem dritten Einzelsieg des Tages gegen Wrasse zum Zwischenstand von 3:6. Berger musste in ihrem Duell gegen Witte gleich zweimal in die Verlängerung, ehe sie am Ende doch in drei Sätzen die Oberhand behielt. Kuhnt hatte keine Probleme mit Reiners und setzte den Schlusspunkt zum 7:3. kc