Nur RW Achim kann Abstiegskampf im Derby

Von: Frank von Staden

Achims Anis Souaifi (79), hier gegen Dennis Wiedekamp, war ein ständiger Unruheherd im Bassener Strafraum. © von Staden

Durch einen 1:0-Erfolg im Derby gegen den TSV Bassen sammelte der 1. FC RW Achim wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Die Gäste sind dagegen durch die Niederlage endgültig im Abstiegskampf angekommen.

Achim/Bassen – Der 1. FC RW Achim meldet sich rechtzeitig in der Fußball-Bezirksliga im Kampf um den Klassenerhalt zurück. So dominierten die Rot-Weißen das Derby gegen den TSV Bassen durchaus verdient mit 1:0 (1:0) und zogen damit in der Tabelle an den Grün-Roten von der Dohmstraße vorbei.

Die Partie stand von Beginn an unter der Überschrift: Schön sieht wahrlich anders aus! Die wenigen Zuschauer sahen über weite Strecken ein Spiel, das von zahlreichen langen Bällen lebte, in dem aber zumindest die Hausherren dann doch in Ansätzen versuchten, mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Davon war beim TSV Bassen nur ganz, ganz wenig zu sehen. Und da die Rot-Weißen in dieser Begegnung, die beide Mannschaften zu einem Sechs-Punkte-Spiel deklariert hatten, auch kämpferisch etwas mehr zu bieten hatten, waren sie von Beginn an optisch überlegen. „Zudem hatten wir auch die besseren Chancen. Von Bassen habe ich da nur ganz, ganz wenig gesehen. Das Problem war aber wieder einmal, dass wir diese Möglichkeiten erneut kläglich vergeben haben. Unser Spiel hatte vor allem im ersten Durchgang mehr Struktur. Im zweiten haben wir dann nachgelassen“, konstatierte da später ein zumindest ob des Sieges erleichterter Achimer Coach Kostas Efeoglou, der vor allem an die 78. Minute gedacht haben dürfte, als Behcet Kaldirici im Zweikampf mit Johannes Niehaus geschickt im 16er zu Boden ging und es Strafstoß gab. Der Gefoulte trat dabei selbst an, scheiterte aber an Bassens Keeper Claas Moeller. Der Achimer Stürmer hätte da das entscheidende 2:0 machen müssen, „das wir zuvor aber schon des Öfteren auf dem Fuß hatten“, stellte da Efeoglou klar.

Daniel Freund kommt hier einen Tick zu später gegen Bassens Keeper Claas Moeller. © von Staden

Und die Gäste? Sie überboten sich im Angriff wieder einmal an Harmlosigkeit. Zwei, drei vielversprechende Angriffe, im zweiten Abschnitt dann zumindest eine bessere Vorstellung als in einem ganz schwachen ersten Abschnitt – mehr war da von Grün-Rot nicht zu sehen in einem Spiel, das allenfalls Kreisliga-Niveau hatte. Bassens Co-Trainer Kai Wessel wollte da später auch gar nichts schönreden, meinte zerknirscht: „Ich fand zwar schon, dass wir die spielbestimmende Mannschaft waren, aber spätestens am Strafraum haben wir dann einfach nicht mehr stattgefunden. Das war schon erschreckend!“

Das Tor des Tages (18.) hätte dann auch nicht treffender fallen können. So beschwor der agile Anis Souaifi im Bassener Strafraum aus sieben Metern eine Achimer Großchance herauf, der in höchster Not zu retten versuchende Jonas Lübeck schoss Keeper Moeller an, von dem aus das Leder in die Maschen trudelte. Die größte Chance, das Ergebnis noch zu egalisieren, bot sich rund 20 Minuten vor dem Abpfiff dem eingewechselten Lukas Zerrenner per Kopfball nach einem Freistoß von Mark Moffat auf den langen Pfosten. Frei stehend verfehlte der Bassener dabei das Achimer Gehäuse aus drei Metern. Zu diesem Zeitpunkt setzten die Gäste bereits alles auf eine Karte, stellten in der Defensive auf Dreierkette um, mussten bis zum Abpfiff aber immer wieder einige gefährliche RW-Konter schlucken, die die Hausherren allesamt liegen ließen. Kostas Efeoglou: „Am Ende haben wir es dann auch einfach mehr gewollt in diesem Derby und sind jetzt wieder gut im Geschäft!“