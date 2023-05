Nur noch zwei Spiele trennen die TV Oyten Vampires von der Dritten Liga

Von: Kai Caspers

Mit dem TV Oyten auf Kurs: Sarah Seidel. © häg

Die Tür zur Rückkehr in die Dritte Liga – sie steht sperrangelweit auf für die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten Vampires. Denn wie bereits vor dem Derby beim ATSV Habenhausen (Sa., 16.30 Uhr) bekannt wurde, haben sowohl die HSG Hunte-Aue Löwen als auch die SG Friedrichsfehn/Petersfehn ihren möglichen Aufstiegsverzicht erklärt.

Oyten – Ob die Vampires fristgemäß bis zum 15. Mai für die Dritte Liga melden – noch ist es nicht in Stein gemeißelt. „Wir sind noch in der Findungsphase und haben kein abschließendes Urteil“, sagt Michel Hidde, Sportlicher Leiter des TVO. Carolin Sunder hat die Entscheidungen der beiden einzigen Titelkonkurrenten natürlich zur Kenntnis genommen, doch aktuell ist der Aufstieg für sie nur zweitrangig. „Für mich liegt der Fokus auf dem Spiel in Habenhausen. Zumal wir da aus dem Hinspiel noch etwas gutzumachen haben. Daher wollen wir mit einem Sieg zeigen, dass wir es auch verdient haben, an der Spitze zu stehen“, erwartet die TVO-Trainerin jedoch ein hartes Stück Arbeit gegen die extrem routinierte ATSV-Truppe. „Zumal ich davon ausgehe, dass sie gegen uns alles auffahren werden. Denn endgültig gesichert ist Habenhausen noch nicht.“ kc