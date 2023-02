Daverden: Nur Kevin Mattfeld überzeugt in Lüneburg – 20:33

Von: Björn Lakemann

Daverden – Das Gastspiel beim Tabellenzweiten HV Lüneburg sollten die Landesliga-Handballer des TSV Daverden II ganz schnell vergessen. Denn das Team von Torsten Liebrum, der aufgrund der Personalprobleme selber mitwirken musste, kam beim 20:33 (10:19) böse unter die Räder.

Dabei mussten die Gastgeber nicht einmal eine gute Leistung abzurufen. Bereits der Auftakt ging mächtig in die Hose – 2:8 (9.). „Wir waren in den ersten 15 Minuten gar nicht auf dem Feld. Das war eine einzige Katastrophe. Dann darf man sich über das Ergebnis auch nicht beschweren“, hatte Liebrum Fehler über Fehler notiert. Nach dem 16:7 (26.) gelang Jan-Malte Jodat ein Doppelpack und Niklas Bodenstab traf kurz vor der Pause noch zum 10:19.

In der Pause erfreute die Lara Sophie Penzel, zweifache Weltmeisterin im Sport Stacking, die Zuschauer mit ihren Künsten. Das Rahmenprogramm stimmte. Im Gegensatz zur Leistung der Daverdener. Die Lüneburger knüpften auch im zweiten Durchgang an die solide Vorstellung aus der ersten Hälfte an und erhöhten auf 25:13 (44.). Aufseiten der Gäste überzeugte lediglich Keeper Kevin Mattfeld, der eine noch höhere Pleite verhinderte. Liebrum mit einem Augenzwinkern: „Das Beste war noch die knapp zweistündige Busfahrt.“

Tore Daverden II: M. Emigholz (3), Wendt (3), Jodat (3), Wittrock (2), J. Penczek (2), Meyer (2), Bodenstab (1), J. Hördt (1), Liebrum (1), Mannig (1), L. Penczek (1). bjl