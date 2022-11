Squash-Verbandsligist SC Achim-Baden holt nur einen Punkt

Von: Kai Caspers

Teilen

Sowohl gegen Hannover als auch gegen Oldenburg blieb Badens Spitzenspieler Steffen Rohde ungeschlagen. © häg

Auch nach dem zweiten Spieltag wartet Aufsteiger SC Achim-Baden noch auf den ersten Sieg in der Verbandsliga.

Baden – Äußerst unglücklich verlief der zweite Spieltag für die Herren des Squash-Verbandsligisten SC Achim-Baden. In Oldenburg unterlag der Aufsteiger zunächst dem SRV Hannover-Langenhagen mit 1:3, ehe es auch gegen die Gastgeber nur zu einem 2:2 reichte.

„Wir haben zwar gegen die beiden Topteams der Liga gespielt, doch für uns wäre in jedem Fall mehr drin gewesen. Aber leider verlief schon die erste Partie gegen Hannover denkbar schlecht“, verwies SC-Spitzenspieler Steffen Rohde auf die Verletzung von Björn Knobloch. Badens Nummer vier hatte zwar den ersten Satz verloren, doch in der Folge kam Knobloch immer besser ins Spiel und legte ein 2:1 vor. „Björn war auf einem guten Weg. Im ersten Ballwechsel des vierten Satzes hat er sich dann aber vermutlich einen Muskelfaserriss zugezogen und musste aufgeben.“ Da sich im Anschluss auch Christoph Kage 1:3 geschlagen geben musste, standen die Badener gehörig unter Druck. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn sollte sich bereits in der nächsten Partie erledigen. Denn Jörn Falldorf unterlag in drei Sätzen jeweils mit 7:11 gegen Claudia Müller. „Claudia ist in dieser Liga eine Bank. Sie spielt sehr sauber und ist zudem sehr gut auf den Beinen. Daher ist es schwer, gegen sie zu punkten. Nicht von ungefähr hat sie auch noch kein Spiel verloren“, kam die Niederlage für Rohde somit nicht unerwartet. Mit dem 0:3 war damit frühzeitig eine Entscheidung gefallen. Dennoch ließ sich Rohde nicht hängen und sorgte durch ein ungefährdetes 3:1 über Thomas Müller für Ergebniskosmetik.

Verletzung von Björn Knobloch fatal

Das Duell gegen Oldenburg begann mit der kampflosen Niederlage von Björn Knobloch. Da auch Kage sein zweites Spiel in vier Sätzen abgeben musste, lag es nun an Falldorf und Rohde, den Badenern zumindest noch das Unentschieden zu retten. Beide präsentierten sich nervenstark und gingen jeweils als Sieger aus dem Court. Dennoch reichte es für den SC nur für einen Punkt, da die Gastgeber das bessere Satzverhältnis hatten. „Da wir das erste Spiel in drei Sätzen ohne einzigen Punkt abgeben mussten, war frühzeitig klar, dass wir maximal einen Zähler holen konnten. Dennoch sind wir nicht unzufrieden, da wir gezeigt haben, dass wir auch gegen die Topteams der Liga mithalten können“, hielt sich die Enttäuschung bei Steffen Rohde dann auch in Grenzen.

SC Achim-Baden II - SRV Hannover-Langenhagen II 1:3. Knobloch - Wagner 10:12, 11:8, 14:12, 0:11, 0:11, Kage - Gundelach 11:7, 8:11, 8:11, 8:11, Falldorf - C. Müller 7:11, 7:11, 7:11, Rohde - T. Müller 11:6, 8:11, 11:4, 11:7. SC Achim-Baden - SC Oldenburg II 2:2. Knobloch - Bartels 0:11, 0:11, 0:11, Kage - Ratz 7:11, 17:15, 6:11, 10:12, Falldorf - Remmers 12:10, 7:11, 11:6, 12:10, Rohde - Knuth 11:5, 8:11, 11:3, 10:12, 11:5. kc