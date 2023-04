TT-Bezirksoberligist TV Oyten muss in die Relegation – 4:9

Von: Björn Drinkmann

Gewann wenigstens ein Einzel: Oliver Helming muss mit dem TV Oyten nach einem 4:9 gegen Elm in die Relegation. © Hägermann

Jetzt hat TT-Bezirksoberligist TV Oyten Gewissheit: Nach dem 4:9 im abschließenden Punktspiel gegen den MTV Elm muss das Team als Achter wie erwartet in die Abstiegsrelegation. Dort haben Nico Schwarz und Co. am 6./7. Mai Heimrecht.

Oyten – Zum Saisonabschluss hatte der TV Oyten unerwartet die Chance auf den direkten Klassenerhalt in der TT-Bezirksoberliga erhalten, da Konkurrent TuSG Ritterhude dieses durch zwei hohe Pleiten ermöglichte. Ein 9:6-Sieg gegen den drittplatzierten MTV Elm hätte dafür ausgereicht – das Team kassierte aber ein 4:9 und muss nun in die Relegation.

Der Gast hatte kurz zuvor die Aufstiegsrelegation zur Landesliga verpasst, trat allerdings dennoch in Bestbesetzung an, sodass die TVO-Chancen minimal waren. Trotzdem sah es zunächst gut aus. König/Fichtner und Gebbert/Schwarz konnten ihre Doppel souverän gewinnen. Das Vater-Sohn-Doppel Helming unterlag aber deutlich mit 0:3 gegen Pump/Gerdes – und das nach einer 9:4-Führung im ersten Satz.

Nach Siegen der Helmings kurze Hoffnung

Als dann Oliver Helming extrem souverän gegen Lieschewski gewann, sah es beim 3:1 kurz nach einer Überraschung aus. Doch dann unterlag Franz König gegen den starken Elmer Spitzenspieler Pump. Im mittleren Paarkreuz waren sowohl Gebbert im Duell der Noppenspieler gegen Gerdes, als auch Arne Fichtner gegen Hilken komplett ohne Siegchance.

Als dann der 14-jährige Bastian Helming gegen Müller überlegen 3:1 gewann, keimte zwar noch mal kurz Hoffnung auf, aber der Gast war in den Einzelspielen an diesem Tag einfach zu stark. Nico Schwarz unterlag 1:3 gegen Fahlke – und im Duell der Einser holte Oliver Helming gegen Linkshänder Pump ebenfalls nur einen Satz zum 4:6. Ernüchterung machte sich im Oytener Lager breit, dann ging es auch ganz schnell. Trotz gutem Spiel unterlag König mit 1:3. Fichtner und Gebbert konnten auch in der zweiten Einzelrunde keinen Satzgewinn verbuchen, sodass der 4:9- Endstand perfekt war.

„Alles in allem durchaus zufrieden“

„Alles in allem sind wir mit der Saison und den 20:24 Punkte durchaus zufrieden. Gerne hätten wir noch eine fünfte Mannschaft hinter uns gelassen und damit den Klassenerhalt direkt geschafft, aber das hat nicht sollen sein. So müssen wir es eben über die Relegation schaffen,“ so Mannschaftssprecher Nico Schwarz kämpferisch.

Nun geht es am 6./7. Mai im Modus jeder gegen jeden mit den Zweitplatzierten der Bezirksligen, TSV Otterstedt, TuS Harsefeld und TV Geestemünde II. Alle Spiele werden in Oyten ausgetragen. Die Otterstedter gehen dabei als Favorit in die Partien.