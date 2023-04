Nur Ciosanski trifft beim Uphuser 1:1

Von: Frank von Staden

Jonathan Bondombe-Simba (27) und auch Dragan Millé boten sich im Spiel gegen Kellerkind VSV Hendeorf/Neukloster einige gute Einschussmöglichkeiten. © von Staden

Einen großen Schritt heraus aus dem Landesliga-Tabellenkeller verpassten am Sonntag die Kicker des TB Uphusen, die vor heimischer Kulisse nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den Tabellenvorletzten VSV Hedendorf/Neukloster hinauskamen.

Uphusen – Und das, obwohl sie trotz Unterzahl – Berkat Karaca sah nach Foulspiel und Rangelei Gelb-Rot (42.) – eine bärenstarke zweite Halbzeit ablieferten, am Ende aber trotz zahlreicher Einschussmöglichkeiten nur den späten Treffer durch Benjamin Ciosanski (88.) zum Ausgleich bejubeln konnten.

„Diese schlechte Chancenverwertung begleitet uns schon seit Wochen! Es ist ärgerlich, dass wir es nicht geschafft haben, uns zumindest für eine sehr gute zweite Hälfte zu belohnen. Die erste war allerdings unterirdisch!“, konstatierte da später ein sichtlich angefressener TBU-Coach Christian Ahlers-Ceglarek, der früh die Führung der Gäste durch den bulligen Jan Scheppeit notieren musste (8.), als dieser einer schläfrigen Uphuser Deckung nach einem Eckball am langen Pfosten stehend entwischen durfte. In der Folge lieferten dann beide Teams alles andere als guten Landesliga-Fußball ab. Meistens waren die Bälle auf beiden Seiten bei geführten Angriffsversuchen schnell wieder weg, Ballan- und auch Ballmitnahmen waren da durchaus verbesserungswürdig. Dennoch boten sich Jonathan Bondombe-Simba, Dragan Millé, Ilias Kasapis per Freistoß als auch dem quirligen Benjamin Ciosanski gute Möglichkeiten, die sie aber nicht konsequent genug zu Ende brachten. Spielten die Gäste in diesem Abschnitt noch ordentlich mit, so versteiften sie sich in den zweiten 45 Minuten aufs Konterspiel – trotz Überzahl.

In diesem zweiten Durchgang bauten die Hausherren auf eine Dreierkette mit Ferhat Tavan, dem starken Dennis Janssen und Sedat Yücel, schoben im Allgemeinen nun sehr viel höher als noch in Abschnitt eins und gewannen dadurch klare Feldvorteile. Doch sah das bis zum VSV-Strafraum wirklich ordentlich im Spielfluss als auch im Spielaufbau aus, so waren die Arenkamp-Kicker im 16er dann am Ende mit ihrem Latein. Entweder wurde zu spät, zu harmlos oder zu überhastet abgeschlossen – oder aber die Verantwortung einfach weitergegeben, sodass sich die Hedendorfer wieder sortieren durften. Da rauften sich Ahlers-Ceglarek als auch sein Co Emrah Tavan so manches Mal die Haare am Spielfeldrand. Ob Millé (49.), der aus einem Meter reinrutschende Ciosanski (55.) und, und, und – irgendwie wirkte es fast so, als hätten die Hausherren ein Verbot von Zuhause mitbekommen, einen Treffer zu markieren. Zumindest aber fiel dann noch der hochverdiente Ausgleich. Eine feine Flanke des zur Halbzeit gekommenen Rasho Chicho drückte Benjamin Ciosanski am langen Pfosten lauernd in die Maschen.