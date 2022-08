Ottersberg: Nur Fabio Batke trifft – 1:1

+ © kc Ottersbergs Trainer Axel Sammrey. © kc

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Kai Caspers schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nichts wurde es mit dem zweiten Saisonsieg für Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg. Beim SV Lilienthal-Falkenberg musste sich die Wümme-Elf mit einem 1:1 begnügen.

Ottersberg – Auch wenn seine Mannschaft nur drei Minuten vor dem Ende beim SV Lilienthal-Falkenberg den Ausgleich kassierte, ging das Ergebnis für Axel Sammrey am Ende in Ordnung. „Lilienthal hat zwar überwiegend defensiv gespielt, aber das haben sie gut gemacht. Daher ist das Unentschieden auch nicht unverdient“, erklärte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg nach dem 1:1 (1:0).

In der ersten Hälfte hatte die Sammrey-Elf zwar deutlich mehr vom Spiel, doch bis auf zwei Kopfbälle von Leonard Belba und Patrick Küsel verzeichneten die Ottersberger kaum Torchancen. In der 44. Minute dann aber doch die Führung. Nach Foul an Görkem-Turan Colak schlenzte Fabio Batke das Leder von der Strafraumgrenze mit seinem starken linken Fuß sehenswert ins Tor – 0:1. Glück dann quasi im direkten Gegenzug. Trafen die Gastgeber zunächst den Pfosten, scheiterten sie danach mit dem Nachschuss am glänzend reagierenden Ottersberger Keeper Leon Seeger. „Das hätte der Ausgleich schon sein können“, atmete Sammrey kräftig durch.

Der Knackpunkt der Partie dann in der 62. Minute. Nach Intervention seines Assistenten zeigte der Schiedsrichter Roman Janot die Rote Karte. „Damit hat er uns bei den Höllentemperaturen natürlich einen Bärendienst erwiesen. In der Folge haben wir immer mehr die Kontrolle verloren“, ärgerte sich der Ottersberger Trainer. Neun Minuten vor dem Ende hatte Artur Janot den Siegtreffer auf dem Fuß, doch er scheiterte am SV-Keeper. Sammrey: „Den hatte ich schon drin gesehen.“ In der 87. Minute kamen die Gastgeber durch Jenno Bülders doch noch zum 1:1-Ausgleich. kc