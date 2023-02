TV Oyten: Nur Arne Fichtner überzeugt bei 5:9-Pleite

Von: Björn Drinkmann

In starker Form und unbesiegt: Arne Fichtner konnte Oytens 5:9 in Sebaldsbrück aber nicht verhindern. © Hägermann

Die Luft im Kampf um den Klassenerhalt wird dünner für den TV Oyten: In der TT-Bezirksoberliga setzte es für das Team aus dem Kreis Verden eine 5:9-Pleite beim ATSV Sebaldsbrück.

Oyten – Die Bremer hatten sich in der Winterpause noch einmal verstärkt und wollen mittelfristig in die Landesliga aufsteigen. Oyten dagegen musste erneut mit Ersatz antreten, nachdem sich Mannschaftssprecher Nico Schwarz mit Grippe kurzfristig abgemeldet hatte.

Ersatzmann Frank Mindermann aus der zweiten Herren gelang beim 2:3 im Doppel mit Oliver Helming fast die Sensation. Allerdings ging der entscheidende fünfte Satz gegen die Sebaldsbrücker Spitzenspieler Reißig/Weber mit 2:11 glatt verloren. Fichtner/König gewannen dagegen nach zuletzt schwacher Leistung mit 3:1 gegen Schumacher/Schulze und bleiben daher das stärkste Doppel der Liga. Dann verloren Gebbert/Bastian Helming äußerst unglücklich nach knappen Sätzen mit 1:3. So stand es 1:2.

Thomas Gebbert klebt Pech am Schläger

In den Einzeln gewann zunächst Franz König überraschend souverän mit 3:1 gegen Rene Reißig, aber mindestens genauso unerwartet folgte darauf die Niederlage von Oliver Helming mit 1:3 gegen den jungen Noppenspieler Daniel Weber. Thomas Gebbert klebt aktuell das Pech förmlich am Schläger. Immer noch ohne Erfolgserlebnis in der Rückrunde unterlag er unglücklich mit 10:12 im fünften Satz gegen den aufstrebenden ehemaligen Emtinghauser Stefan Schumacher. Nur Arne Fichtner hatte eine gute Tagesform und siegte deutlich 3:1 gegen Sebastian Schulze.

Dann gab es unten zwei weitere Niederlagen von Ersatzmann Frank Mindermann mit 1:3 gegen Angriffsspieler Christian Domek und Youngster Bastian Helming mit 12:14 im fünften Satz gegen den Defensivspieler Jonny Langkowski. So stand es 3:6 nach der ersten Einzelrunde.

Jetzt gilt es am Doppelspieltag

Oliver Helming siegte dann glatt mit 3:0 gegen Reißig, ehe König chancenlos gegen Weber (0:3) war. Fichtner bestätigte beim 3:0 gegen Schumacher seine Leistung aus dem ersten Einzel. Dann die Wiederholung des Gebbert-Dramas: Erneut musste der Oytener nach fünf umkämpften Sätzen seinem Gegner gratulieren. Von seinen zehn Niederlagen in der Rückserie waren gleich sechs im Entscheidungssatz.

Zum TVO-Leidwesen verlor Bastian Helming etwas die Nerven im Duell mit Schulze, sodass auch er als Verlierer den Tisch verließ und die 5:9-Niederlage besiegelt war. „Nach der fünften Pleite in Serie müssen nun unbedingt Zähler her“, bestätigte Nico Schwarz. Dazu gibt es am nächsten Wochenende mit einem Doppelspieltag in eigener Halle Gelegenheit. Schwarz: „Mit Post Stade II als Tabellenzehntem und ATSV Habenhausen II als Tabellensechstem dürften wir uns auf Augenhöhe befinden.“