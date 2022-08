Nun fällt auch noch Geisler beim TV Oyten aus

Von: Frank von Staden

Verabschiedete sich in den Urlaub: André Geisler. © vst

Weiterhin ist die Personaldecke beim Fußball-Bezirksligisten TV Oyten sehr eng gespannt. Vor allem fehlt es an Stammkräften und Routiniers im Team. Spieler wie Avanas, Tölle, Strodthoff, Seekamp oder auch Winkelmann werden weiterhin fehlen, nun verabschiedet sich auch noch Geisler in den Urlaub. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, um wichtige Punkte beim Aufsteiger SV Anderlingen am Sonntag sammeln zu können.

Oyten – Coach Jan Fitschen zuckt da nur noch mit den Schultern, sagt: „Wir hangeln uns weiterhin so durch. Problem ist, dass aufgrund der ständig fehlenden Spieler die Qualität immer mehr sinkt! Wahrscheinlich können wir erst Ende September eine Aufholjagd starten.“ Den Gastgeber schätzt der Übungsleiter stärker ein, als es der Tabellenplatz aussagt: „Auch wenn Anderlingen bis dato leer ausging und noch keine Punkte auf dem Konto hat, erwartet uns ein Team, von dem ich bisher nur Gutes gehört habe. Die spielen einen ordentlichen Ball und sollen ihre Stärken in der Vorwärtsbewegung haben.“