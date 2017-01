Ars Nova macht den nächsten Schritt

Schon jetzt das Aufstiegsturnier zur 2. Liga im Visier: Das A-Team der Ars Nova gewann in Bremen auch das zweite Turnier der Regionalliga-Saison. J Foto: Andre Sumowski

Verden - Jetzt tanzt sie endgültig auf Titelkurs: Die Lateinformation der Ars Nova gewann in Bremen auch das zweite Turnier der Regionalliga. Der 1. TSC Verden zeigte sich mit dem fünften Rang ebenfalls zufrieden.

Gerade mal eine Woche zuvor hatte das A-Team der Ars Nova bereits über seinen geglückten Saisoncoup in Walsrode gejubelt – wir berichteten. In der Messehalle 7 setzten sich die Allerstädter nun weiter von den starken Verfolgern aus Bremen und Pinneberg ab.

„Dafür haben wir zwei Jahre gearbeitet. Wir haben an der Choreografie gefeilt, alles immer und immer wieder wiederholt und unsere tänzerisches Level versucht zu steigern. Jetzt zahlt es sich aus“, freute sich Tänzer Maurice Marschall. Dabei hatte der Tag für die ehrgeizigen Domstädter gar nicht wie geplant begonnen, weil sich noch am Morgen der Zustand von Joyce Hildebrandt so sehr veschlechtert hatte, dass ein Einsatz sehr unwahrscheinlich war.

„Die Stellprobe haben wir noch mit sieben Damen getanzt. Aber alle waren ganz ruhig. Wir haben darauf vertraut, dass wir unser Ziel erreichen, egal was passiert.“, so Marschall. Und so kam es auch: Ein Tänzer und gleich-

1. TSC Verden über Platz fünf erfreut

zeitig Physiotherapeut des 1. Latin Team Kiel behandelte die verletzte Joyce Hildebrandt noch auf dem Turnier und sorgte damit für ihre Einsatzfähigkeit. Am Ende stand erneut Platz eins zu Buche. Damit macht das Team einen wichtigen Schritt in Richtung Aufstiegsturnier zur zweiten Bundesliga, bei dem die Domstädter im vergangen Jahr knapp gescheitert waren.

Das A-Team des 1. TSC Verden bestätigte in Bremen die hervorragende Form der Vorwoche. In der Vorrunde war den Tänzern noch etwas der Druck anzumerken, den vierten Platz bestätigen zu wollen. So schlichen sich durch Flüchtigkeitsfehler leichte Ungenauigkeiten ein. Dennoch war die Leistung so stark, dass eindeutig das große Finale erreicht wurde.

Dort ging das A-Team des 1. TSC Verden als zweites aufs Parkett, steigerte sich enorm und legte einen fehlerfreien Durchgang hin. Mit großer Leidenschaft und angefeuert durch viele mitgereisten Fans sprang am Ende der fünfte Rang heraus. Ein dritter Platz in der Wertung von 5-5-5-3-4 zeigte aber, dass weiterhin alles möglich ist. Die Form des Teams stimmt. Die Trainer waren höchst zufrieden mit der Leistung. Das nächste Turnier der Regionalliga steigt in Bremerhaven.