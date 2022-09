Norden sieht eine verdiente 0:3-Niederlage

Von: Kai Caspers

Teilen

Kassierte mit Bassen ein 0:3: Ann-Kristin Willms. © vst

Zweite Niederlage in Folge für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen: Auf eigenem Platz unterlag das Team von Bastian Okrongli dem Tabellenzweiten MTV Jeddingen mit 0:3 (0:0).

Bassen – „Die Gäste haben stark begonnen. Aber dank der guten Defensive haben wir keine klare Torchance zugelassen“, lobte Bassens Uwe Norden. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam das Okrongli-Team dann besser in die Partie und verpasste durch Katja Wiesenmüller, deren Distanzschuss an die Latte klatschte, eine gute Möglichkeit zur Führung. Somit blieb es zur Pause beim 0:0.

Katja Wiesenmüller trifft nur die Latte

Nach dem Wechsel machte der MTV weiter Dampf und ging in der 53. Minute in Führung. Einen von Torfrau Uta Schulenberg noch abgewehrten Ball bekamen die Gastgeberinnen nicht aus der Gefahrenzone und Jeddingen stocherte das Leder über die Linie. In der 65. Minute scheiterte Hanna Maruschke an der MTV-Torhüterin. Nur drei Minuten später die Vorentscheidung, als die Gäste einen Fehler im Spielaufbau der Okrongli-Elf mit dem 0:2 (68.) bestraften. Auch beim 0:3 (76.) ließen es die Gastgeberinnen an der nötigen Konsequenz vermissen. „Aktuell sind wir etwas aus dem Tritt geraten. Im Spiel nach vorne fehlte es bei uns an der nötigen Kreativität. Aber Jeddingen hat auch einen guten Ball gespielt und daher auch völlig verdient gewonnen“, bilanzierte Norden.

TSV Bassen: Uta Schulenberg, Juliane Lindhorst, Alexia Weigandt, Lisa Norrenbrock, Carolin Werth, Nadine Beglau, Laura Edert, Sophie Gäbelein, Ann-Kristin Willms, Anke Hilbers, Aline Stenzel, Nina Kobelt, Rebecca Schygiel, Anna-Lena- Lübkemann, Hannah Maruschke, Katja Wiesenmüller. kc