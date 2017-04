Nur noch ein Schritt zum Titel

Oyten - Es ist angerichtet! Zum Saisonabschluss geht es für die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires zum HSV Minden-Nord (Sbd., 17 Uhr). Die Bedeutung der Partie – sie könnte größer kaum sein. Denn mit einem Sieg würden die Vampires nicht nur die Meisterschaft perfekt machen, sondern gleichzeitig auch den Abstieg des HSV besiegeln.

Schon deshalb erwartet Sebastian Kohls nach der dramatischen Partie gegen Henstedt-Ulzburg, in dem seine Mannschaft durch das 30:30 die vorzeitige Entscheidung im Titelrennen verpasst hat, erneut ein ganz besonderes Spiel. „Ich gehe davon aus, dass die Halle voll sein wird und somit jede Menge Betrieb ist. Aber damit können wir umgehen. Natürlich wissen wir um unsere Chance, zumal wir ja auch die Tabelle lesen können“, will der Vampires-Trainer die Favoritenrolle erst gar nicht von der Hand weisen: „Minden verfügt zwar über eine gewisse Heimstärke, doch wir wissen natürlich um unsere Qualität. Darüber hinaus hat das Henstedt-Spiel definitiv noch für einen zusätzlichen Schub gesorgt. Daher lasse ich auch keine zwei Meinungen gelten. Sollten wir nicht gewinnen, haben wir die Meisterschaft auch nicht verdient!“ Aber auch dann wäre der Titel nicht zwingend verspielt, da Konkurrent Henstedt ja auch gewinnen muss.

Personell können die Vampires, die auf tatkräftige Unterstützung ihrer Fans setzen, einmal mehr nicht aus dem Vollen schöpfen. Denn neben der verletzten Lisa Bormann-Rajes (Knie) fehlen nun auch noch Jana Kokot (privat verhindert) und Marielle Juricke (Studium). „Das darf keine Ausrede sein. Wir haben in der Saison oft genug bewiesen, dass wir Ausfälle kompensieren können. Wie das dann letztlich genau aussieht, werden wir uns noch überlegen“, wollte sich Kohls im Vorfeld nicht in die Karten gucken lassen. Im Gegensatz zu den Vampires gibt es auf Seiten der Gastgeberinnen in personeller Hinsicht ein echtes Luxusproblem. Erstmals in dieser Saison stehen bei Minden alle Spielerinnen zur Verfügung. Zu beachten gilt es dabei in erster Linie Anna-Lena Bergmann im rechten Rückraum. „Sie hat uns das Leben schon im Hinspiel ziemlich schwer gemacht und ist nur schwer zu verteidigen. Zudem bildet sie eine ziemlich gefährliche Achse mit der Spielerin auf Rechtsaußen. Da müssen wir in der Deckung schon kompakt stehen und kompromisslos zu Werke gehen. Gelingt uns das, kommen wir auch zu unserem Tempospiel“, fordert der TVO-Trainer in dieser Hinsicht eine deutliche Steigerung gegenüber dem vergangenen Auftritt gegen Henstedt. Aber da macht sich Sebastian Kohls auch keine Gedanken: „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet!“

kc