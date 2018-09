Noch fehlt der Killerinstinkt

Badens Zweitliga-Volleyballer unterliegen in Bocholt mit 2:3 / „Ein Punkt ist okay“

+ Ein starker Block – hier Badens Artem Tscherwinski und Stefan Baum – war auch Garant dafür, dass sich der TVB beim 2:3 in Bocholt den ersten Satz sichern konnte.

Baden - Am Ende fehlte die Erfahrung und die Coolness, um als Aufsteiger der 2. Volleyball-Bundesliga Nord gleich einmal für einen kleinen Paukenschlag zu sorgen. So zwangen die Mannen des TV Baden gestern Nachmittag den gastgebenden TuB Bocholt mit unbändigem Willen in den fünften Satz, mussten sich aber in diesem Tiebreak dann doch letztlich klar mit 9:15 geschlagen geben. Damit blieb den Schwarz-Weißen am Ende statt zwei Zähler nur ein Punkt. „Mit dem aber kann ich sehr gut leben“, konstatierte später TVB-Coach Fabio Bartolone.