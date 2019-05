Noch einmal die Halle rocken

Letzter Auftritt in dieser Saison für Florian Block-Osmers und die SG Achim/Baden.

Achim/Baden – Vor dem abschließenden Saisonspiel in der Handball-Oberliga gegen den SV Beckdorf (Sbd., 19.30 Uhr) hat Tobias Naumann ein klares Ziel vor Augen. „Auch wenn es für uns um nichts mehr geht, wollen wir uns von unseren Zuschauern natürlich mit einem Sieg verabschieden. Daher hoffe ich darauf, dass wir die Halle noch einmal rocken werden, um im Anschluss die Saison mit dem einen oder anderen Freigetränk zusammen mit den Fans ausklingen zu lassen“, gibt der Coach der SG Achim/Badens als Marschroute vor.

Auch für die Gäste aus Beckdorf, die aktuell auf dem Relegationsplatz liegen, geht es nur noch um die goldene Ananas. Zwar beträgt der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz nur zwei Punkte, doch das Torverhältnis gegenüber Konkurrent Hatten-Sandkrug ist nicht aufzuholen. „Daher gucken wir mal, wie engagiert Beckdorf denn zur Sache gehen wird. Eventuell wird sich ja auch schon für die Relegation geschont“, erklärte Naumann. Dass der SV über jede Menge Qualität verfügt, bewies das Team unlängst beim Coup über Bissendorf-Holte. „Im Vorfeld hätte ich die Truppe sicher nicht am Tabellenende erwartet. Aber der SV hat ein kurioses Jahr mit gleich zwei Trainerwechseln hinter sich“, verdeutlicht Achim/Badens Trainer. Und bei einem war die SG dann auch gleich direkt betroffen, denn nach dem Wechsel setzte es in der Hinrunde ein 29:32. Von daher ist allein deshalb noch eine Rechnung offen. Naumann: „Wir haben noch Platz sieben vor Augen. Denn können und wollen wir erreichen. Zudem gilt es, sich mit einem positiven Gefühl in die Pause zu verabschieden.“ kc