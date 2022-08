Nina Kobelt eröffnet bei Bassener 4:0

Von: Frank von Staden

Optimaler Saisonauftakt für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen, die am Sonntag einen glatten 4:0 (1:0)-Erfolg über den SV Ahlerstedt/Ottendorf II einfahren konnten. Die Tore erzielten Nina Kobelt (34.), Anke Hilbers (60.), Alexia Weigandt (72.) sowie Aline Stenzel (78.).

Bassen – Allerdings sah es insbesondere in der ersten halben Stunde gar nicht nach einem so deutlichen Erfolg aus, denn bis dahin zeigte derGast das bessere Spiel. „Zwar stand die Defensive durchweg gut und ließ nahezu nichts zu, aber unser Spiel nach vorne war nicht zielstrebig genug“, so Bassens Uwe Norden, der dann aber die Führung notieren durfte. Nach Zuspiel von Nadine Allert und einem Luftloch der gegnerischen Verteidigerin tauchte Nina Kobelt allein vor der Torhüterin auf – 1:0. Das war schmeichelhaft.

Auch nach dem Wechsel kam Ahlerstedt zunächst besser ins Spiel ohne sich jedoch klare Torgelegenheiten zu erspielen. In der 60. Minute wurde Nina Kobelt von Katja Wiesenmüller auf die Reise geschickt, flankte mustergültig vor das Tor und Anke Hilbers verwertete aus Nahdistanz zum 2:0. Einen langen Abschlag von Torfrau Uta Schulenberg münzte wenig später Alexia Weigandt zum 3:0 um und nach Freistoß von Marnie Dierßen traf Aline Stenzel mit per sehenswertem Volleyschuss schließlich zum Endstand.

„Wir haben deutlicher gewonnen, als es der Spielverlauf hergegeben hat. Der Sieg ist schon verdient, ist aber doch etwas zu hoch ausgefallen“, so Norden.

TSV Bassen: Schulenburg – Lindhorst, Weigandt, Norrenbrock, Beglau, Trimpert, Edert, Gäbelein, Hilbers, Stenzel, Allert, Kobelt, Lübkemann, Wiesenmüller, Dierßen.