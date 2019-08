TBU nimmt sich selbst aus dem Spiel

Uphusen - Von Ulf Von Der Eltz. „Na ja, die Frage, ob wir es bei elf gegen elf geschafft hätten, ist natürlich hypothetisch. Aber zumindest wäre die Chance da gewesen, weil wir es in der ersten Halbzeit gut gemacht haben.“ Marius Winkelmann, in die Startelf zurückgekehrten Mittelfeldmann des TB Uphusen, blieb gefasst – seinen Ärger konnte er aber nach der 0:2 (0:0)-Heimpleite im Duell der Fußball-Oberliga gegen den VfV Borussia 06 Hildesheim am Sonnabend nicht gänzlich verbergen.

Denn mit den beiden Ampelkarten für Ricardo Marafona da Costa (57.) und Ramien Safi (59.) innerhalb von nur zwei Minuten nahmen sich die Muzzicato-Schützlinge selbst aus dem Spiel. „Es ist das alte Lied. Wenn wir uns so dämlich schwächen, können wir nicht gewinnen“, haderte Winkelmann. Auch Coach Fabrizio Muzzicato fand es richtig ärgerlich: „Beide sind junge Leute, da fehlt dann auch die Cleverness. Bei der ersten Gelb-Roten Karte muss Ricardo einfach wegbleiben, anstatt so in den Zweikampf zu gehen. Nach der zweiten war das Spiel natürlich vorbei und es nur eine Frage der Zeit, wann Hildesheim das ausnutzt.“

Der gebürtige Italiener sprach aber auch das große Ganze an: „Es ist Wahnsinn, dass wir zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison schon vier Platzverweise hinnehmen mussten. Das bricht uns das Genick.“ Denn bis zur den Hinausstellungen hatten die Uphuser dem Favoriten die Stirn geboten und waren ebenbürtig gewesen. Im noch chancenarmen Match hätten die Platzherren sogar in Führung gehen können, als zunächst Aladji Barrie nach prima Ablage von Ramien Safi aus sieben Metern in die Wolken traf (8.).

Es blieb ein schnelles und intensives Match, in dem Robert Littmann mit einem Strahl aus 35 Metern VfV-Keeper Nils Zumbeel prüfte (37.). Auf der anderen Seite leistete sich die TBU-Abwehr in der Endphase der ersten Hälfte einige Unkonzentriertheiten, die jedoch folgenlos blieben.

Auch zu Beginn des zweiten Abschnitts lag die Führung der Blauen in der Luft, nach einem weiten Schlag von Littmann legte sich Sari die Kugel zu weit vor und kam dann gegen Zumbeel zu spät (48.). Mit dem Ampelkarten-Doppelschlag innerhalb von 120 Sekunden ging es für die Muzzicato-Elf nur noch darum, irgendwie vielleicht einen Punkt zu retten. „Dazu hätten wir natürlich viel, viel Glück benötigt“, meinte Winkelmann. Es spricht nicht gerade für den Gast, dass er kaum eine vernünftige Kombination in Überzahl zustande brachte und eine Einzelaktion zum 0:1 hermusste: Thomas Sonntag profitierte von einem Ballverlust – Muzzicato: „Da hätten wir die Kugel einfach weghauen müssen, anstatt kurz zu spielen“ – ging in den Strafraum und traf aus 14 Metern (72.).

Zehn Minuten später spitzelte der Torschütze den Ball am leeren Tor vorbei, sodass die Uphuser noch auf einen lucky punch hoffen durften. Nach einem Angriff über ihre linke Seite machten die Hildesheimer jedoch alles klar, als Benedict Plaschke aus kurzer Distanz zum 0:2 einschob (87.). Trainer Fabrizio Muzzicato: „Dafür, dass wir lange ein offenes Spiel geliefert haben, können wir uns am Ende nichts kaufen.“