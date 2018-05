Nils Goerdel: „Das tut schon brutal weh“

Etelsen - Die Hoffnungen auf den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga – sie waren auf Seiten des TSV Etelsen bereits vor dem abschließenden Spiel bei der TuSG Ritterhude auf ein Minimum gesunken. Dessen war sich Interimstrainer Nils Goerdel natürlich bewusst. Dennoch machte er, nachdem der Abstieg in die Bezirksliga nach der 3:4 (1:2)-Niederlage endgültig besiegelt war, aus seinem Herzen keine Mördergrube. „Klar, im Vorfeld konnten wir uns damit schon beschäftigen. Dennoch tut es brutal weh.“

Die Ursachen für die Niederlage waren für Goerdel unterschiedlicher Natur. „Zum einen haben wir nicht gut reingefunden in die Partie. Das war sicher auch dem Druck geschuldet, dass wir zwingend gewinnen mussten. Und natürlich wussten wir auch um den Spielstand in Ottersberg. Das war ebenfalls nicht hilfreich“, klärte der Etelser auf. Dennoch bescheinigte er seinem Team eine tolle Moral, da es nach dem 0:2-Rückstand die Partie durch Treffer von Bastian Reiners (43./59.) und Rene Hinrichs (56.) noch gedreht hatte. Doch bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass selbst ein Sieg nicht reichen würde, da Uelzen klar in Ottersberg führte. „Somit war mir die spätere Niederlage dann auch völlig egal“, gab Goerdel nach dem 3:4 in der Nachspielzeit zu verstehen. In der kommenden Saison müssen die Etelser nach Nicolai Gräpler auch noch auf Yannick Funck verzichten. J kc