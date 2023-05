Nils Goerdel hat erkannt: „Ein wenig ist die Luft bei uns raus“

Von: Frank von Staden

Teilen

Noch ein Spiel am Freitag, und Etelsens Nils Goerdel wird den Trainerstuhl am Schlosspark freimachen. © von Staden

Den Klassenerhalt längst gesichert, den Bezirkspokal-Titel hauchzart verpasst – da ist es nicht verwunderlich, dass der Spannungsbogen beim Fußball-Landesligisten TSV Etelsen kurz vor dem Saisonfinale am Freitagabend gegen den TuS Harsefeld ein wenig ausgeleiert scheint. Im vorgezogenen Schlussakt beim FC Hagen/Uthlede am Dienstag zumindest mussten sich die Schlossparkkicker letztlich klar mit 0:3 (0:2) beugen.

Etelsen – „Ja, es scheint tatsächlich so, dass jetzt doch ein wenig die Luft raus ist. Allerdings ist langsam auch der Akku leer. Erst Sonntag, dann jetzt Dienstag und am Ende noch einmal am Freitag – das ist schon ein extrem sportliches Programm“, attestierte TSV-Coach Nils Goerdel, der am Freitag letztmalige auf der Etelser Trainerbank sitzen wird, seinem Team sehr gute erste 25 Minuten in Uthlede. „Da haben wir das Spiel klar dominiert, den Ball gut laufen lassen und eine dicke Kopfball-Chance durch Simon Pals nach Eckball verzeichnen können.“ Dann aber fanden die Gastgeber so langsam in die Partie und erzielten durch Klaus mit ihrer ersten Möglichkeit auch sofort das 1:0 (31.). Und mit dem Pausenpfiff gelang dem Oberliga-Absteiger nach Eckball noch das 2:0 durch Schoppenhauer.

Nach dem Wechsel verbuchten die Etelser erneut den besseren Start. Tormöglichkeiten durch Bastian Reiners und dann auch Nils Koehle brachten aber nicht den Anschlusstreffer. Und als den Gästen dann auch noch ein Handstrafstoß verwehrt blieb (80.), setzte der FC letztlich in der 89. Minute durch Hasselmann den Schlusspunkt.

Das 0:3 erlebte Alex Ruf dann nur noch von der Bank mit. So musste der Stürmer in der 64. Minute mit Verdacht auf Bänderriss im Sprunggelenk ausgewechselt werden und wird am Freitag im Heimspiel gegen den TuS Harsefeld fehlen.