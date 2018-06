Niklas Cordes schnürt Viererpack – Backsberg 7:1

Fischerhude - Das abschließende Saisonspiel gewannen die B-Junioren der JSG Backsberg in der Bezirksliga bei der JSG Hamme 7:1. „Da es unser letzter Auftritt sein sollte, ehe sich alle Spieler auf die Herrenteams verteilen, wollten wir einen guten Abschluss hinlegen“, klang ein wenig Wehmut bei Trainer Matthias Warnke mit.

Die Hoffnungen seiner Elf erhielten nach vier Minuten einen Dämpfer, als der Tabellenletzte nach einem Freistoß zum 1:0 traf. Doch damit war die Herrlichkeit für die Gastgeber vorbei, denn in der Folge gab es nur noch Chancen für Backsberg, die teils fahrlässig hergeschenkt wurden. Der Gastgeber wurde dabei förmlich an die Wand gespielt. Trotz fahrlässiger Torausbeute konnten Niklas Cordes (8.) und Thomas Baumann (28.) noch vor der Pause das Spiel zum 2:1 drehen.

In Durchgang zwei wurde Viererpacker Niklas Cordes dann zum Matchwinner. Mit seinen Treffern zum 4:1 (70.), 5:1 (75.) und 6:1 (85.) ließ er keinen Zweifel daran, wer als Sieger vom Platz gehen sollte. Zuvor hatte Baumann seinen Doppelpack zum 3:1 (64.) geschnürt. Erst zwei Minuten vor Ende konnte sich dann auch Backsberg Keeper Philipp Röhrs mit einer tollen Parade auszeichnen, ehe Louis Hentschel mit Schlusspfiff das 7:1 erzielte.

„Der Sieg geht auch in der Höhe voll in Ordnung, da nur ein Team Fußball spielen wollte. Schade, dass es am Ende nicht mehr für Platz sechs reichte, da Biber noch einen Punkt gegen Achim/Uesen holte. Wir freuen uns, dass wir mit den Jungs einen runden Abschluss feierten und können das Kapitel U18 mit zufriedenstellendem Ergebnis beenden“, resümierte Warnke. J dre