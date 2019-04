Nijland – ein Hüne für den Rückraum

27-jähriger Linkshänder kehrt nach vier Jahren zum TSV Daverden zurück

+ Kehrt nach vier Jahren zum TSV Daverden zurück: Sascha Nijland. Foto: Freese

Daverden - Von Björn Lakemann. Der TSV Daverden, designierter Aufsteiger in die Handball-Verbandsliga, bastelt weiter mit Hochdruck am Kader für die kommende Saison. Und mit Sascha Nijland vermeldet Trainer Ingo Ehlers nun den ersten Hochkaräter. Denn der wurfgewaltige Linkshänder vom Oberligisten TuS Rotenburg hat nicht nur eine Vergangenheit in Daverden, sondern verfügt auch über Erfahrung aus der dritten Liga bei der HSG Varel.